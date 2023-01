Davant la imminent marxa de Joao Felix al Chelsea aquesta mateixa setmana -el jugador ja és a Londres pendent de la firma- l'Atlètic de Madrid està buscant un substitut low cost, i el primer nom a la llista és el blaugrana Memphis Depay. El club valora que l'holandès ja està adaptat a la lliga espanyola i creuen que pot encaixar en l'esquema tàctic de Simeone.

L'equip matalasser sembla que buscarà una cessió per sis mesos fins a final de temporada, quan Depay acaba el seu contracte amb el Barça i, per tant, podrien fitxar com a agent lliure. Tot i això, el club dirigit per Joan Laporta opta per un traspàs.

Encara que les relacions entre Mateu Alemany, director esportiu del Barça, i el soci propietari de l'Atlètic Miguel Ángel Gil-Marín són fluides, els blaugranes no seran gaire flexibles, ja que no volen perdre efectius davant la impossibilitat de fitxar aquest proper mercat d'hivern pel límit salarial.

Només en cas que Memphis deixi alguna contraprestació econòmica a les arques del club i renunciï al salari que li queda per cobrar se li obriran les portes de sortida.

Més enllà de la LaLiga, a la Premier League, Newcastle i Manchester United també estan atents a la situació del jugador holandès.