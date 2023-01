Súria serà el punt de partida de la tercera etapa de la Vuelta a Espanya, el proper dilluns 28 d'agost, segons ha donat a conèixer aquest dimarts a la nit l'organització de la cursa en un acte que s'ha fet al Palau de la Música Catalana de Barcelona. L'etapa arrencarà a la vila bagenca i passarà per Cardona, encara a la mateixa comarca, per Solsona, la capital del Solsonès, i per Ogern, Coll de Nargó, Oliana i el Pla de Sant Tirs abans d'entrar a Andorra. Allà es pujarà al coll d'Ordino i s'acabarà a Arinsal, tots dos ports de primera categoria. En total, 158,5 quilòmetres.

Serà la segona etapa consecutiva amb pas de la Vuelta pel Bages, ja que el dia anterior, en l'itinerari entre Mataró i Barcelona, es passarà també per Manresa, procedent del coll d'Estenalles, i Castellbell i el Vilar. Aquesta és la primera vegada que Súria fa de punt de sortida o d'arribada d'una volta ciclista important. La Vuelta haurà arrencat dos dies abans amb un pròleg de 14,6 quilòmetres a la capital catalana.

En ple viatge de retorn de Barcelona, per assistir a la presentació, l'alcalde de Súria, Albert Coberó, ha explicat a Regió7 que "el més complicat ha estat mossegar-se la llengua aquests dies i no explicar-ho, ja que no podíem fer-ho per una qüestió de confidencialitat". Segons ha explicat "aquesta possibilitat va sortir fa unes setmanes. Tècnics de l'organització van anar a Súria a comprovar si era un lloc que reunís les condicions necessàries per a una sortida i ens van comunicar que sí. Estic molt content que el nom del poble aparegui per primer cop com a punt de sortida o d'arribada d'una gran cursa i és un premi a la tradició ciclista que tenim des de fa anys".

Coberó ha negat que el fet de ser sortida d'etapa "ens costi res. No hem hagut de pagar res per ser-ho tret de les adequacions que calgui fer. Al contrari, ens donarà molta visibilitat a fora i espero que sigui una gran festa. La gent de La Vuelta ens va comentar que vol fomentar sortides i finals d'etapa en llocs on fins ara no s'hagin fet". També ha explicat que les negociacions s'han fet entre l'equip de govern i l'organització, que "en el proper ple explicarem a tots els grups polítics com ha anat tot per si algú té algun dubte" i que "ja que d'aquí al dia de l'etapa hi haurà eleccions, esperem deixar-ho tot ben lligat tant per si continuem nosaltres en el govern, com si no".

De moment, no se sap exactament com serà el recorregut pel poble, però tot sembla indicar que la caravana s'instal·larà a l'esplanada del costat del camp de futbol de la Riera de Tordell i que els ciclistes, amb sortida neutralitzada, encararan l'accés nord del poble per deixar el municipi.