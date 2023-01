Ter Stegen classifica el Barça per a la final de la Supercopa a la tanda de penals

Amb molt patiment, el Barça s'ha classificat per a la final de la Supercopa en derrotar el Betis a la tanda de penals després d'un partit d'alternatives que ha acabat amb empat a dos gols. Les aturades de Ter Stegen als xuts de Juanmi i de Willian Carvalho han convertit el porter alemany, com va passar contra la Reial Societat a Còrdova fa dos anys, en el protagonista del partit.

Tal com va fer al Metropolitano, el Barça ha dominat els primers vint minuts desbordant el rival, sobretot per la banda esquerre, per on Dembélé ha superat moltes vegades Ruibal. Les seves centrades, però, no eren ben rematades per un erràtic Lewandowski. El primer avís del Betis ha vingut d'una errada infantil de Koundé en l'entrega, en què Araujo ha evitat el gol de Fekir. El Betis estava millor, però en una transició Raphinha ha assistit perquè Pedri arribés des de darrere i marqués. El fora de joc virtual, però, ha intervingut per anul·lar l'anotació.

El Betis ja havia pres més el control i ha tingut clares ocasions.Ter Stegen ha fet una gran intervenció a rematada de Pezzella en un córner i Sergi Roberto ha impedit un gol fet de Rodri. Quan estava pitjor, el Barça s'ha avançat en una pilota llarga de Pedro a Dembélé. Aquest ha marxat de Ruibal i de Pezzella. Ha assistit Lewandowski i el polonès, en dos temps per la intervenció de Luiz Felipe, ha batut Bravo. Tot i això, abans del descans Ter Stegen ha hagut d'intervenir en una gran parada per avortar l'empat de Luiz Henrique.

En la segona part, el ritme ha baixat i el Barça no ha tingut mai el control. Semblava que el Betis tampoc no feia mal, perquè ha arribat menys, però tret d'un xut de Dembélé el Barça no atacava. A més, el davanter francès ha estat rellevat. Quan semblava que no passaria res, una pèrdua de Ferran i una no recuperació de Pedri ha acabat amb una pilota a la dreta perquè Fekir, amb Jordi Alba fora de posició, superés Ter Stegen. La reacció del Barça ha estat ràpida, però el gol de Lewandowski ha estat anul·lat per un fora de joc de Ferran. Abans de la pròrroga, Miranda i Ansu, últim recurs ofensiu barcelonista, han posat a prova els porters contraris, molt encertats en tots dos casos.

La pròrroga ha començat bé per al Barça, quan Ansu ha rematat de volea després d'una falta lateral i ha batut Bravo. Però vuit minuts més tard, la defensa blaugrana no ha estat contundent i Luiz Henrique ha assistit Loren perquè aquest anotés en un cop d'esperó. Sense més ocasions clares s'ha arribat als penals. El Barça els ha guanyat per 4-2 amb anotacions de Lewandowski, Kessié, Ansu i Pedri. Willian José i Loren han marcat pels bètics, però les errades de Juanmi i Carvalho els ha condemnat.

La fitxa tècnica

REIAL BETIS: Bravo, Ruibal (Sabaly min 78), Pezzella, Luis Felipe, Miranda, Guido Rodríguez (Guardado min 86), Canales (W. Carvalho min 46), Luiz Henrique, Fekir (Loren min 91), Rodri (Juanmi min 79) i Borja Iglesias (Willian José mi n67)

FC BARCELONA: Ter Stegen, Sergi Roberto (Christensen min 78), Araujo, Koundé, Jordi Alba (Marcos Alonso min 78), De Jong (Busquets min 63), Gavi (Kessié min 96), Pedri, Raphinha (Ansu Fati min 86), Lewandowski i Dembélé (Ferran min 63)

ÀRBITRE: Del Cerro Grande (madrileny). Va amonestar els bètics Guido, Luiz Henrique i Fekir i els blaugrana S. Roberto i Raphiha

GOLS: 0-1 Lewandowski min 40, 1-1 Fekir min 77, 1-2 Ansu Fati min 93, 2-2 Loren min 101

PENALS: 1-0 Willian José, 1-1 Lewandowski, 2-1 Loren, 2-2 Kessié, 2-2 Juanmi (para Ter Stegen), 2-3 Ansu, 2-3 Carvalho (para Ter Stegen), 2-4 Pedri