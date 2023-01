El proper partit que jugarà el primer equip del Centre d'Esports Manresa a l'estadi del Congost, diumenge vinent, a partir de les 12 hores, contra el CD Ebro de Saragossa, el cuer del grup 3r de la Segona Divisió RFEF, es caracteritzarà pel seu caràcter solidari. Els aficionats que assisteixin a la confrontació podran adquirir butlletes per al sorteig d'una samarreta oficial del club blanc-i-vermell. La recaptació que s'obtingui arran d'aquesta iniciativa es donarà, íntegrament, a la plataforma Manresa per la Marató, l'associació que coordina totes les accions que es duen a terme a la capital del Bages per recollir fons per a La Marató de TV3. A més, Manresa per la Marató habilitarà un estand a la zona d'accés a l'estadi per oferir als assistents marxandatge específic de La Marató de TV3. Recordem la recaptació íntegra de l'edició actual de La Marató de TV3 es destinarà a projectes que incideixin en la salut cardiovascular de la ciutadania.

D'altra banda, la junta directiva del CE Manresa informa que el duel entre el CE Manresa i el CD Ebro ha estat declarat com a Dia del Soci. Per tant, tots els associats podran convidar una persona a assistir al partit de forma gratuïta. A més, s'ha facilitat a totes les nenes i els nens que han pres part en el Campus de Nadal del CE Manresa, dues entrades gratuïtes per a adults vàlides per gaudir d'aquesta confrontació. Tal com és habitual, l'entrada és gratuïta per a tots els menors d'edat.