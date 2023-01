Després de puntuar en les quatre últimes jornades (tres victòries i un empat), el FC Pirinaica va optar, diumenge, a arrabassar el tercer lloc a la taula classificatòria del grup 2n de la Segona Divisió Catalana Femenina al Jàbac i Terrassa. El desplaçament al terreny de joc del conjunt egarenc no va ser fructífer i les vermelles van encaixar la segona derrota de la temporada (4 a 0). Les amfitriones van afrontar el duel conscients que el resultat era fonamental per mantenir-se com una de les dues alternatives plausibles al líder FC Pirineus i van avançar-se a l’electrònic de seguida mitjançant Ainhoa Zong Carrasco (min 4). L’equilibri va caracteritzar la resta del primer període.

L’inici de la represa va ser fatídic per a la formació dirigida per Denis Prado i Laura Tejado. Quan encara no s’havia consumit el primer minut de joc, Daniela Saelin va ampliar l’avantatge del Jàbac i Terrassa (2 a 0). Les manresanes van competir per minimitzar la diferència que reflectia el marcador fins els darrers minuts. Aleshores, Clara Planas (min 85) i Daniela Sunyé (min 88) van establir el resultat definitiu. Tot i la derrota, el FC Pirinaica manté la cinquena posició (18 punts).

Inesperada igualada del primer classificat a Capellades

El líder FC Pirineus Starc Hotel va cedir un inesperat empat al camp del CF Capellades (3 a 3). Les anoienques van sorprendre les urgellenques en el tram inicial de la confrontació i gaudien de dos gols d’avantatge al minut 15. Anna Itziar Font i Desireé Medel ho van possibilitar. La reacció del conjunt de la Seu d’Urgell va fructificar i Queralt Llompart (min 18) i Beatriz de Oleza (minuts 34 i 47) van signar la remuntada visitant. Les capelladines no van defallir i Nerea Bartrolí va reequilibrar el marcador (min 82). El FC Pirineus Starc Hotel contínua encapçalant la classificació (25 punts). El segon, la UD Can Trias, va golejar al terreny de joc del CD Badia (0 a 6) i es posa a dos punts de les urgellenques.

Per la seva banda, el FC Montmajor va encaixar una sorprenent derrota a terres berguedanes contra l’ENFAF Andorra B (1 a 4). Tres gols de les visitants durant la primera mitja hora de joc van dictar sentència. En contraposició, el CE Navàs va aconseguir la cinquena victòria a la lliga contra el CFB Montcada (3 a 1). Un doblet de Júlia Corominas (minuts 13 i 36) i el gol d’Eva Espelt (min 72) permeten a les bagenques pujar fins al sisè lloc a la taula classificatòria (17 punts). Per últim, assenyalar que el partit entre l’Olímpic Can Fatjó i el CE Moià es va ajornar fins el proper dimecres, 18 de gener (21 hores).

Pel que fa al grup 6è, el CF Castellterçol va segellar el sisè triomf consecutiu, el cinquè per golejada, al camp de la UE la Pera (1 a 8). Mònica Bacter, Júlia Catot i Aina Pratdesava van signar un doblet cadascuna. Les castellterçolenques ja són cinquenes a la classificació (21 punts), és a dir, només tres punts les separen del segon i del tercer, l’OAR Vic i la UE l’Estartit, respectivament.

Victòria del CE Òdena i quatre derrotes a la Primera Divisió Catalana Femenina

Només un dels cinc equips de l'àmbit informatiu de Regió7 que militen a la Primera Divisió Catalana Femenina va puntuar aquest cap de setmana. Les jugadores d'Alberto González van sotmetre el dissetè classificat, la barcelonina UD Parc, al Municipal de la Sort (3 a 1) i amplien el seu marge amb els conjunts que ocupen les places que aboquen al descens de categoria.

Assolir la victòria no va ser una tasca senzilla per a les odenenques. Les visitants van avançar-se a l'electrònic gràcies a un gol de Lillie Mae Ogden (min 27). Nerea González va materialitzar la igualada als cinc minuts de la represa. Quan el triomf semblava a l'abast de les amfitriones, l'expulsió de la defensa local Mireia Toldrà (min 62) va posar en dubte la viabilitat de l'empresa. Nerea González va entomar el repte de transmutar l'adversitat en una oportunitat i va marcar el seu vuitè gol a la lliga al minut 80 (2 a 1). Liliana Gabriela Archuleta va certificar la victòria anoienca dos minuts després (min 82). El CE Òdena s'aferma a la dotzena posició a la taula classificatòria del grup 1r (15 punts).

En aquest mateix grup, el CF Martorell va encaixar la golejada més engruixida de la temporada al Municipal Torrent de Llops. El segon classificat, el filial del FC Levante Las Planas, no va donar opció a les blanc-i-vermelles (0 a 10). Al descans, el marcador ja reflectia un irremuntable 0 a 7. Tot i la derrota, les martorellenques es mantenen quinzenes, és a dir, fora de la zona de descens, però amb els mateixos punts (6) que el setzè classificat, el CF Verdú Vall del Corb, formació que va aconseguir un empat contra l'AE Sant Vicenç (3 a 3).

Pel que fa al grup 2n, el CE Berga i el CF Solsona van cedir per una golejada idèntica (8 a 1). Les blanc-i-vermelles van perdre al feu del tercer, el CD Sant Gabriel B, i les escapulades al terreny de joc del segon, el CF Torelló. Així doncs, només el Club Gimnàstic de Manresa va competir per puntuar contra el seu oponent, la Fundació Terrassa FC B. Finalment, però, les manresanes van cedir una dolorosa derrota al conjunt egarenc, un rival directe de les escapulades en la lluita per eludir el descens de categoria. El CF Solsona ocupa la catorzena posició a la classificació (14 punts). El Club Gimnàstic de Manresa és quinzè (12 punts) i el CE Berga, setzè (12). Per tant, les berguedanes es troben en un dels llocs a eludir en finalitzar la competició si es vol mantenir la categoria.

La fitxa tècnica.

Jàbac i Terrassa. Ainara Fernández, Carla Mengíbar, Anna Salvador, Judit Querol, Paula Yeste, Ainoa Segura, Ainhoa Castillo, Clara Planas, Ainhoa Zong Carrasco, Judith Ortiz i Sara Soto. També van jugar Xènia Julià, Daniela Saelin, Sònia Coca, Clara Salvador, Daniela Sunyé i Andrea Escudero (p).

FC Pirinaica. Sheila Artigas, Marina Vilardell, Elisabet Duran, Júlia Cebrià, Amandine Virginie Simone Gillet, Laura Pujol, Sara Pons, Núria Castaño, Núria Canal, Noura Boukrik i Mariona Sebastià. També van jugar Carla Mateo, Glimer Acuña, Núria Gómez i Cristina Puigmartí.

Àrbitre. Xavier Roca Rodríguez (Delegació del Vallès Occidental). Va amonestar les visitants Elisabet Duran (min 4), Amandine Virginie Simone Gillet (min 52) i Sheila Artigas (min 55).

Gols. 1-0 Ainhoa Zong Carrasco min 4, 2-0 Daniela Saelin min 46, 3-0 Clara Planas min 85 i 4-0 Daniela Sunyé min 88.