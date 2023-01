El manresà Gerard Farrés va corroborar la contínua millora de les seves prestacions en l’edició d’enguany del Ral·li Dakar i va aconseguir la seva primera victòria a la categoria SSV 4T en la desena etapa de la prova. Els pilots van haver d’endinsar-se en el temut Empty Quarter, una de les àrees desèrtiques d’arena més grans del planeta, durant el recorregut de 624 quilòmetres entre les poblacions de Harad i Shaybah. D’aquests, però, només 114 corresponien a trams cronometrats.

El bugui de l’equip South Racing Can-Am pilotat per Gerard Farrés, amb Diego Ortega com a copilot, es va imposar al vehicle del polonès Marek Gocsal per un estret marge de 55 segons. El manresà va completar les especials en 1 hora, 58 minuts i 22 segons. El seu perseguidor va requerir 1 hora, 59 minuts i 17 segons. Eryc Gocsal, tercer a la classificació general, va necessitar 1 minut i 8 segons més que Farrés i el líder, Rokas Baciuska, 2 minuts i 30 segons més.

Per tant, quan encara s’han de disputar les últimes quatre jornades del Ral·li Dakar, el manresà es consolida en el tercer lloc a la general (43 hores, 24 minuts i 16 segons), però minimitza el seu desavantatge amb el primer classificat, Rokas Baciuska, per deixar-lo en només 6 minuts i 47 segons. El polonès Eryc Gocsal és segon amb un marge respecte Gerard Farrés de 3 minuts i 40 segons.

L’altre gran protagonista de la jornada, pel que fa als participants de l’àmbit informatiu de Regió7, va ser el navegant del Team De Rooy Iveco Moi Torrallardona. El camió liderat pels neerlandesos Mitchel van den Brink i Jarno van de Pol va finalitzar la desena etapa en una meritòria segona posició (2 hores, 10 minuts i 8 segons). Només 22 segons els van separar dels guanyadors, el tercet configurat per Pascal de Baar, Marcin Krüger i Stefan Slootjes (Riwald Dakar Team). El gran damnificat de la jornada va ser el fins ara líder, el txec Ales Loprais. El seu camió va emprar 18 hores, 50 minuts i 14 segons més que el de Pascal de Baar per completar el recorregut. En definitiva, Loprais va signar el 32è lloc. El txec davalla fins a la 13a posició a la classificació general i perd tota opció de vèncer. En contraposició, Moi Torrallardona i els seus companys ascendeixen del sisè al quart lloc. Tot i això, el temps que els separa dels tres primers classificats només els dona opció de podi si algun d’aquest té una greu incidència, com Ales Loprais ahir. El nou líder és el neerlandès Janus van Kasteren (43 hores i 51 segons), seguit pel seu compatriota Martin van den Brink i pel txec Martin Macik. Els bagencs Àlex Aguirregaviria i Jordi Perera i l’igualadí Francesc Salisi (FN Speed Team) ocupen el 32è lloc a la classificació general.

Pel que fa als cotxes, ahir, l’actuació més lluïda la va protagonitzar l’odenenc Armand Monleón, copilot de Jakub Przygonski. El català i el polonès van finalitzar l’etapa en sisena posició per segona jornada consecutiva. El tàndem només va requerir 6 minuts i 14 segons més que el guanyador, el francès Sébastien Loeb. Així doncs, Przygonski i Monleón, amb el seu Mini, fan un salt de vuit llocs a la general i, a hores d’ara, ja figuren a la 24a posició. La jornada no va ser tan reeixida per a Isidre Esteve i, sobretot, per a Carles Checa. El pilot santfruitosenc va ser el 43è i davalla fins al 23è lloc. Per la seva banda, l’olianenc va aconseguir una discreta 22a posició, però accedeix al Top-20 quan només falten quatre etapes per disputar-se.

Per últim, en la categoria reservada als clàssics, el navassenc Joan Manel González Pedregà va repetir el 15è lloc (53 punts) i també és 20è a la classificació general (2.211 punts).