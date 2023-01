El València Basket, rival del Baxi Manresa el proper diumenge a les cinc de la tarda en partit de lliga, estaria a prop de tancar el fitxatge de l'estrella del Reial Betis, Shannon Evans. Segons va avançar Relevo, la contractació estaria tancada, tot i que aquest dijous a la tarda els taronja no l'havien feta oficial.

Evans, màxim anotador de la lliga, amb una mitjana de 21 punts, i el segon més valorat amb 21,3, just per darrere del seu proper company, i també lesionat, Jasiel Rivero, era la màxima esperança d'un Betis que comparteix tripleta de cuers de la lliga amb el Carplus Fuenlabrada i el Baxi Manresa. La seva baixa ha de ser un cop dur per als verd-i-blancs, que el van incorporar a mitja temporada passada. Va ser peça clau en la salvació de l'equip de Luis Casimiro.

Pel que fa al València, necessitava un base ja que s'ha quedat només amb Chris Jones sa. Jared Harper es va lesionar per quatre setmanes i s'afegeix això a les absències de Sam van Rossom i la de llarga durada de Martin Hermannsson, que ja es va fer mal al final de la campanya anterior. Ara caldrà veure si el València té temps d'oficialitzar la seva alta i fer-lo debutar en el partit contra els manresans, diumenge a la Font de Sant Lluís. Evans ja va ser el botxí del Baxi en el partit que el Betis va guanyar als manresans en la tercera jornada (87-83) en què va anotar 27 punts i va fer 33 de valoració.