L'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, ha assegurat aquest divendres a través d'un comunicat que mai va tenir coneixement de les filtracions relacionades amb el contracte de Leo Messi ni de Gerard Piqué, tal com apunta un informe dels Mossos inclòs en el sumari del 'Barçagate' i publicat el dijous per EL PERIÓDICO. "Vull aclarir que no he realitzat cap d'aquestes filtracions, no he autoritzat cap d'aquestes filtracions i no he tingut coneixement previ de cap filtració", assegura el exmandatari del club blaugrana.

L'advocat de Bartomeu, José María Fuster Fabra, ja ha presentat un recurs en el jutjat que investiga el cas perquè s'exclogui del procés judicial l'atestat policial en el qual també impliquen en el lliurament d'aquests documents a l'exdirectiu de l'entitat, Óscar Grau, i a l'excap de l'assessoria jurídica del club, Román Gómez-Ponti. "Tot apunta que Óscar Grau i Román Gómez-Ponti volien i pretenien fer públiques dades personals de treballadors del FC Barcelona com Leo Messi i Gerard Piqué. Josep Maria Bartomeu tenia coneixement directe d'aquestes pretensions, per la qual cosa no es pot descartar que aquestes persones siguin col·laboradores", sostenen els Mossos. La policia autonòmica inclou en l'informe unes converses de Whatsapp la qual Gómez-Ponti diu “rata de claveguera” i “nan hormonat” al jugador argentí i insulta a Piqué. "Oscar (Grau), aquesta filtració tan sols ha pogut sortir del club, mai s'ha fet públic i entenc que tan sols poques persones tenen accés al contracte de Messi. No crec que sigui una filtració seva per a anar-se. Qui ho ha filtrat fa mal al club", afirma Bartomeu en una d'aquests missatges. En aquest sentit, l'expresident de l'entitat blaugrana qualifica de "falses" les conclusions dels Mossos respecte al seu possible coneixement de la filtració, perquè entén que precisament la seva participació en aquesta conversa demostra clarament que ni la va autoritzar ni va tenir coneixement d'aquesta. Bartomeu sosté que els missatges en els quals Gómez-Ponti insulta a Messi i Piqué són “dins de l'àmbit privat", alhora que es mostra partidari de respectar "la llibertat d'expressió" de cada persona, "encara que jo opini diferent". "En aquest sentit, repeteixo el que he dit públicament en diferents ocasions: deixar anar a Leo Messi, el millor jugador de la història del futbol, ha estat un error històric", sentència l'expresident del Barça.