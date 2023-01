La Hivernal del Bages, una de les proves clàssiques del ciclisme de muntanya a casa nostra, torna aquest diumenge amb força després de dos anys d'absència per culpa de la pandèmia. Ho demostren els 500 participants a la prova, que van esgotar les places disponibles, la qual cosa demostra l'expectació que encara desperta una prova que arriba a la 29a edició.

D'aquesta manera, els camins i corriols de Santpedor seran l'escenari d'una cursa per a la qual els seus organitzadors, els membres del Club Esportiu Hivernal del Bages, ha preparat dos recorreguts. Un d'ells és el llarg, de 50 quilòmetres i 1.300 metres de desnivell. L'altre és més curt, per als que encara no hagin agafat el pic de forma en aquest punt de la temporada, amb 38 quilòmetres i 1.000 metres de desnivell. Tots dos es caracteritzen per transcórrer majoritàriament per corriols, amb un percentatge petit de pistes forestals.

La sortida serà en horari lliure, de 8 a 8.30 del matí, des de la zona esportiva de Santpedor. Durant el trajecte, els ciclistes es trobaran amb tres avituallaments, un d'ells amb esmorzar inclòs, amb un tram cronometrat opcional, així com d'altres sorpreses preparades per a tothom.