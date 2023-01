La nova cançó de Shakira amb el productor i Dj argentí Bizarrap, 'BZRP Music Sessions #53', s'ha convertit en autèntic fenomen a nivell mundial. En poc més de 24 hores ha superat els 60 milions de reproduccions en YouTube i s'especula que la colombiana ha guanyat ja en aquest temps 1,5 milions d'euros.

I és que, com ella mateixa ha deixat clar en el seu últim single, "les dones ja no ploren, les dones facturen". Però a més d'aquest dard a Piqué inclou molts altres, que han deixat en una posició molt complicada tant a l'exfutbolista com a la seva núvia Clara Chía, als quals ha arrasat amb lletres com "Una lloba com jo no està pa' tipus com tu. A tu et vaig quedar gran i per això estàs amb una igualita que tu"; "Em vas deixar de veïna a la sogra, amb la premsa a la porta i el deute a Hisenda"; "Té nom de persona bona. Clara-ment no és com sona"; o "Jo valc per dos de 22. Vas canviar un Ferrari per un Twingo. Vas canviar un Rolex per un Casio. Vas accelerant, dona-li a poc a poc. Ah, molt de gimnàs. Però treballa el cervell una miqueta també".

Però, podrien Piqué i Clara Chía considerar aquestes frases com un atac directe a la seva persona? Es tracta d'un possible delicte d'injúries o calúmnies? Podrien iniciar mesures legals contra Shakira?

Vulnera el dret a l'honor o a la intimitat de Piqué?

És molt probable que la cantant compti amb un equip jurídic que li haurà assessorat durant tota la creació i composició del tema i la seva lletra. I és que en la cançó no es fa referència directa a cap dels implicats i tampoc revela dades o fets concrets relacionats amb la seva vida íntima amb l'exfutbolista.

Tots els artistes creen sobre la base de les seves vivències personals i moltes de les seves cançons són en part autobiogràfiques i sobre la base de la llibertat d'expressió, la qual cosa no implica que amb això es vulneri cap dret.

Tot i que el públic l'ha interpretat com una al·lusió clara a Piqué i la seva novia, la realitat és que no és més que una cançó que s'ha tornat viral en tot just unes hores. Aquest fet no treu que puguin emprendre accions legals, encara que el recorregut en una demanda de vulneració del dret a l'honor en aquest cas concret seria bastant curt, per l'assenyalat anteriorment i perquè són els mateixos demandants els que han d'acreditar quins han estat els perjudicis ocasionats.

De quina manera afecta el conveni regulador dels fills?

La cançó no és motiu perquè es produeixi una modificació de l'acord de custòdia al qual van arribar el novembre passat després d'una tibant negociació que es va allargar durant més de tres mesos. I és que en aquest cas no han canviat les circumstàncies ni tampoc els seus fills Milan i Sasha estan en una situació de perill o necessitat de protecció.

La lletra atempta contra el dret a l'honor de Piqué i Clara Chía?

Després de l'última reforma del Codi Penal que va tenir lloc per la Llei orgànica 1/2015, les injúries lleus s'han despenalitzat, excepte les quals tenen lloc en l'àmbit familiar o les injúries lleus a l'autoritat. Perquè l'atac a l'honor d'una persona sigui una acció constitutiva de delicte, caldria demostrar que les expressions emprades per Shakira són greument ofensives tenint en compte les circumstàncies concurrents i el context en el qual es produeixen.

Així mateix, l'artista hauria d'haver actuat la intenció de menysprear i desacreditar a Piqué. Si l'objectiu no és un altre que llançar una crítica, denunciar uns fets o fins i tot exercir el dret a la llibertat d'expressió per a defensar-se, és molt probable que el jutjat no apreciï indicis de delicte.

Si s'analitza tota la lletra de la cançó, es pot comprovar que tot són insinuacions i mitjanes negres. Bé és cert que per al·lusions se sap que amb “novençà” s'està referint al seu exmarit i que “té nom de bona persona, clara-ment no és com sona” va per Clara. De cara a una possible querella, seria també fàcilment defensable que la intenció real és la d'exercir el dret a expressar lliurement opinions, possibles situacions injustes i al·ludir a una llibertat creativa i artística.

L'"em va deixar amb el deute d'Hisenda" incorre en delicte de calúmnies?

Analitzant si aquesta expressió pogués estar incorrent en calúmnies en imputar a Piqué la presumpta comissió d'un delicte fiscal, no semblar ser aquesta la intenció que es dedueix de la lletra de la cançó. El que posa de manifest és una crítica davant una situació de conflicte, ja que no tot deute amb Hisenda és constitutiva de delicte. Això només ocorre si les defraudacions són superiors a 120.000 euros.