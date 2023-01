El Baxi visita València amb la necessitat de sumar victòries

Baxi Manresa i València Basket viuen realitats diferents aquesta temporada, i el tècnic dels bagencs, Pedro Martínez, n’és conscient a l’hora d’enfocar el duel que aquest diumenge a la tarda (17 h) es dirimirà al parquet del pavelló de la Font de Sant Lluís, la popular Fonteta. Però això no implica rebaixar expectatives ni regatejar esforços. Necessitat de victòries, el conjunt blanc-i-vermell intentarà treure rèdit de la visita a un rival que té un munt de baixes. Després del comiat de Tyson Pérez, a la banqueta manresana confien que arribi, per fi, la tant anhelada estabilitat i s’acabin les anades i vingudes de jugadors.

«Hem pogut entrenar bé i, si no hi ha cap problema de darrera hora, tots estaran disponibles», va explicar Pedro Martínez en la prèvia del matx contra els d’Àlex Mumbrú. «Musa va tenir un petit problema a l’espatlla, que semblava que podria ser més important del que realment ha estat, i ha entrenat amb normalitat», va afegir.

El València afronta el partit contra el Baxi amb les baixes de Sam van Rossom, Martin Hermannsson, Jared Harper, Víctor Claver, Millán Jiménez i Jasiel Rivero, a més del dubte de Chris Jones. Martínez, però, no se’n refia: «la dificultat és gran, el rival és d’Eurolliga» i va recordar que «l’any passat ens van guanyar els dos partits, a casa ens van passar per sobre». Així mateix, l’entrenador va explicar que «en els equips de qualitat, quan falten efectius, els que juguen fa que tinguin el rol més clar i juguin amb confiança perquè si fallen un tir no els passarà factura».

El Baxi ve de guanyar un partit i perdre’ns dos. «Va ser dur», va reconèixer Martínez, «durant la setmana ho anem anat parlant, i ara hem de mirar endavant i saber que vindran dificultats diferents a les que hem tingut, a nivell tàctic, perquè venen equips diferents, però nosaltres hem pogut treballar amb els nous jugadors per fer-los entrar en la nostra dinàmica». En aquest sentit, va afirmar, «la setmana ha estat bona».

Preguntat sobre la compatibilitat entre Geben i Robinson, el tècnic barceloní va comentar que «això de les posicions ja no és com abans, no li donem tant importància» i va posar l’exemple de Juampi Vaulet: «no hi ha tantes diferències si juga de 3 o de 4». Segons Martínez, «un 4 pot fer 5» i si es perceben dificultats seria en el cas «de voler que un 3 faci de 5 o un 4 d’1». Feta aquesta reflexió, l’inquilí de la banqueta manresana va assegurar que «la posició natural del Martinas és la de 5, i hi ha altres jugadors que tenen una mica més de polivalència, el Robinson la té».

Aprofundint en qüestions tàctiques, Pedro Martínez també va opinar que «el bon joc en defensa i en atac han d’anar lligats». El tècnic va explicar que «l’estadística avançada ens diu que hem millorat en defensa, crec que estem en una bona línia, però contra el Saragossa va començar molt bé i després vem estar molt malament en atac. L’ideal seria trobar un cert equilibri, perquè moltes vegades si estàs encertat en atac, defenses més, i quan defenses més des de la defensa surten punts que sinó no tindries, com els que aconsegueixes en contratac». Dit això, però, Martínez va apuntar que «tot va lligat, i nosaltres només portem tres partits guanyats, el marge de millora és gran».

Més enllà del partit de València, Martínez va indicar que «vivim al dia, no menyspreem res», referint-se a la possibilitat que l’equip prioritzi la Lliga Endesa per davant de la Champions. «Tots els partits i totes les competicions són importants, però òbviament on hem de reaccionar és a l’ACB, perquè la nostra situació és més compromesa», va explicar el tècnic: «a Europa, el pitjor que et pot passar és que t’eliminin, però a la Lliga pots perdre la categoria». Tot i això, «en el dia a dia, no podem dir que un partit no és important perquè juguem contra un rival fort i val més deixar-ho córrer i centrar-se en el següent, hem de fer-ho el millor possible contra qui sigui».

Sobre l’ala-pivot Tyson Pérez, que ha deixat el Nou Congost per fitxar pel Betis, Pedro Martínez va comentar que «no podem dir res dolent d’ell, és un bon professional, un bon nano, ha fet tot el que li hem demanat, el que li ha passat és que va venir després d’un any sense jugar, encara lesionat, i això el va condicionar, al principi. Però no hi ha res a dir perquè ho va intentar des del primer moment». L’entrenador del Baxi va revelar que «fa un parell setmanes ens va demanar que creia que havia de sortir perquè no es trobava a gust amb el rol i els minuts que tenia, ho vem entendre i li hem facilitat la sortida».