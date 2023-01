El Levante Las Planas ha sumat tres punts de gran importància en la lluita per fugir de les places de descens gràcies a un gol de la vilanovina Laura Martínez al minut 80. Després d'un partit en el que les de Sant Joan Despí han tingut més ocasions que l'Alabès, l'anoienca ha sentenciat el triomf local amb un xut des de fora de l'àrea que ha agafat efecte i ha entrat per l'escaire. Una diana espectacular per una victòria que ajuda el conjunt català a arribar als 15 punts. Tot i que la jornada s'ha de completar demà diumenge, les del Baix Llobregat han deixat de moment sis rivals rere seu.

La primera part ha estat equilibrada, si bé el conjunt local, en el que també hi ha estat present la santvicentina Júlia Mora, s'ha apropat més a l'àrea rival. En el segon temps, el domini del Levante s'ha accentuat. En el minut 74, però, Sanadri hauria pogut avançat les visitants, però el seu xut creuat ha marxat a la dreta de la porteria de Bacic. Només sis minuts després, una jugada d'atac de les catalanes ha acabat als peus de Martínez, que ha firmat un gol de gran bellesa i ha donat els tres punts a un Levante que la temporada passada va aconseguir l'ascens a la màxima categoria.

El Barça continua invicte després d'imposar-se l'Sporting Huelva per 0-3 en un partit que s'ha jugat, novament, en un estadi gran, en aquesta ocasió el Nuevo Colombino de la ciutat andalusa, amb 3.200 espectadors. Dos gols d'Oshoala i un de Mariona han decidit un pols en que les locals han exhibit fortalesa defensiva però gairebé no han pogut inquietar Paños tret d'una seqüències de quatre córners a la segona part que no ha deparat cap problema per les blaugrana.

L'equip de Jonathan Giráldez, mentre espera la resolució de la possible eliminació de la Copa de la Reina per alineació indeguda de Geyse en el partit de 8ns contra l'Osasuna (0-9), té ara quatre dies per preparar la Supercopa, que es juga a Mèrida. El Barça s'enfrontarà dijous (19 h) a semifinals contra el Real Madrid, l'endemà que Reial Societat i Sporting Huelva hagin decidit la identitat de l'altra finalista.

En clau de Catalunya central, demà (12 h) caldrà estar atents al partit que el Llevant de Paula Fernández i Núria Mendoza juga a casa contra el Granadilla. Les valencianes són a hores d'ara segones de la classificació, per darrera de l'intractable Barça, i aspiren a jugar la propera edició de la Lliga de Campions.