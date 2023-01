Després de quatre jornades sense aconseguir vèncer, el CE Manresa va signar un transcendent triomf contra el perseverant CD Ebro, el cuer del grup 3r de la Segona Divisió RFEF (2 a 1). La victòria consolida el conjunt entrenat per Ferran Costa al cinquè lloc de la classificació, ès a dir, li facilita tancar la primera volta del campionat en una de les posicions que donen accés a les eliminatòries d'ascens a Primera RFEF (29 punts).

Tal com es preveia, el duel contra la formació aragonesa no va ser gens senzill. El CD Ebro no ha guanyat cap partit, però ha competit en tots i ha segellat nou igualades. Els blanc-ivermells van fer-se amb la iniciativa ofensiva des del quart minut de joc i Toni Sureda va palesar la seva qualitat i murrieria en aprofitar una centrada rasa al segon pal des de la posició d'extrem dret de Jaume Pascual per avançar els amfitrions a l'electrònic amb una subtil rematada arran de pal amb l'exterior del peu esquerre (min 10). El CE Manresa va mantenir el seu domini durant la resta del primer període i va generar una dotzena d'accions de perill, però cap altra oportunitat claríssima.

A la represa, el CD Ebro va maldar per arrabassar la iniciativa ofensiva als amfitrions i va aconseguir-ho tot i encaixar el 2 a 0. Noah va lluitar insistentment per controlar amb el cap un servei de falta executat per Pau Darbra. La seva tenacitat va afavorir que la pilota arribés al segon pal, a la posició de Putxi, que va ampliar, a boca de canó, l'avantatge dels manresans (min 58). El conjunt de Saragossa no va defallir i va intensificar la seva ofensiva. Andreu Arasa (min 77) va reduir la diferència a la mìnima expressió (2 a 1) i va obligar els blanc-i-vermells a parapetar-se en defensa per certificar una victòria tan important com necessària.