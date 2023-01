"Anuncio que Casio ens ha donat rellotges i tenim un acord amb Casio, la Kings League ha arribat a un acord amb Casio" deia Gerard Piqué assenyalant el rellotge que portava en la seva nina fa uns dies des del seu canal de Twitch. A més, repartia un rellotge a cadascun dels col·laboradors que es trobaven en l'estudi. Es tractava llavors de la primera contestació de l'exfutbolista a la famosa i demolidora cançó que Shakira li ha dedicat.

Aquesta tarda, Gerard tenia una nova cita en la Kings League, on és president, i la seva arribada ha estat d'allò més comentada. Conduint un Twingo, Piqué entrava als voltants del centre amb un somriure en el seu rostre després de l'escàndol provocat per la cançó de Shakira en la qual compara a Clara Xia amb un Twingo i ella es defineix com un Ferrari.

A pesar que ja va avisar, a través del seu canal de Twicht, que anava a conduir un Twingo, ningú creia capaç a l'exfutbolista de fer-ho... però la veritat és que Piqué està demostrant que s'ha pres amb molt de sentit de l'humor la cançó de la seva exparella.

La guerra està servida. Ara és Piqué qui té la pilota en la seva teulada ja que Shakira poc més pot dir i, no obstant això, ell pot utilitzar el seu canal i les xarxes socials per a continuar amb aquesta 'guerra d'indirectes' que es porta produint des de fa tres dies.