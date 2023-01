L'Igualada va tombar al FC Barcelona a domicili per 60-62 en un duel que es va decidir amb un llançament triple lateral a taula. El partit va estar condicionat per les nombroses baixes a l'equip local, que no podia comptar amb sis dels seus jugadors habituals, per les dues a les files igualadines.

Els anoiencs van aprofitar aquesta circumstància, i des de l'inici van aconseguir un petit avantatge que fins i tot els va permetre trencar el partit. La primera part es va saldar amb 26-32. L'Igualada es mostrava còmode en atac i es valia de la seva superioritat en el joc interior per a anotar. Al darrere, els de la capital de l'Anoia van executar a la perfecció un plantejament defensiu que els permetia competir, tot i no estar massa encertats en atac. A la represa, però, els locals van canviar la seva defensa interior i van retallar l'avantatge d'un Igualada que ja no es trobava tan còmode. Una situació que va afavorir l'alternança al marcador i molta igualtat. Al darrer període, els blaugranes es van avançar, però la reacció anoienca va propiciar que, quan faltaven 2 minuts i mig, els visitants haguessin recuperat els 6 punts d'avantatge. Tot i això, dues errades i una tècnica van fer que els locals es plantessin, a menys de mig minut per acabar el partit, amb un punt d'avantatge. Després d'un rebot ofensiu, i amb 17 segons al rellotge de possessió, els de l'Anoia van anotar un triple lateral per tauler que els va donar la victòria final.