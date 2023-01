El Manresa CBF segueix a la segona posició i es retroba amb la victòria (55-48) davant d'un Joventut l'Hospitalet que es va mostrar molt competitiu i va exigir fins al final a les de la capital del Bages.

Les visitants van plantejar des de l'inici alternatives defensives que no permetien jugar còmodes a les manresanes, que no van acabar de trobar el forat per atacar-la amb solvència. Tot i aquestes dificultats, un joc defensiu sòlid i el control efectiu del rebot va permetre que al final del primer quart, les locals només perdessin de 2 punts (13-15). Al segon període, les bagenques van augmentar la seva intensitat defensiva i van deixar les locals gairebé mig quart sense anotar. Tot i això, les dificultats ofensives i el desencert en bones situacions impedien a les locals marxar al marcador (27-21).

El tercer i quart període van estar marcats per la igualtat, però les locals van saber gestionar el seu avantatge per certificar que la victòria es quedés al Congost. Amb aquesta victòria, les manresanes es mantenen a un triomf del liderat.