El Dakar de Moi Torrallardona, copilot en l’Iveco conduït per Mitchell van den Brink i en el que Jarno van de Pol completa el trio de la cabina, ha acabat avui amb una remarcable segona plaça en la catorzena i última etapa, disputada entre Al-Hofuf i Dammam, amb 417 km, dels quals els participants en van disputar 136 cronometrats. En la general, no hi ha hagut canvis i Janus van Kasteren s’ha endut el triomf amb més d’una hora de marge sobre Martin Macik, que dissabte va desbancar de la segona plaça Martin van den Brink, finalment tercer. El seu fill Mitchell, Van de Pol i el corredor de Castellfollit del Boix han finalitzat quarts, a 4 hores, 2 minuts i 29 segons.

Gerard Farrés, per la seva part, ha estat desè en la categoria de vehicles SSV T-4, en una darrera etapa dominada per Carlos Ventos. El manresà ha signat finalment la cinquena plaça de la general al costat del seu copilot, Diego Ortega (Can-Am), a més d’una hora i tres quarts d’Eryk Goczal i Oriol Mena, vencedors del Dakar. En la categoria de cotxes, desena posició per Carles Checa (Astara), a 6 minuts i 18 segons de Guerlain Chicherit, i 23a per Isidre Esteve (Toyota). El polonès Jakub Przygonski i el copilot igualadí Armand Monleón han estat quarts a Dammam. En la general, cinquè títol pel qatarí Nasser Al-Attiyah, amb Sebastien Loeb segon. Przygonski i Monleon han acabat 18ns, Checa 32è i Isidre Esteve 34è. CLASSIFICACIONS 14a i última etapa Al-Hofuf-Dammam, 417 km (136 d'especial)

CAMIONS - ETAPA 1. Vaidotas Paskevicius (Fesh Fesh) 1.18.34 2. VdBrink-VdPol-Torrallardona (Iveco) a 0.07 CAMIONS - GENERAL 1. Janus van Kasteren (Iveco) 54.03.33 2. Martin Macik (MM Technology) a 1.14.34 3. Martin van den Brink (Iveco) a 2.40.22 4. VdBrink-VdPol-Torrallardona (Iveco) a 4.02.29

SSV T4 - ETAPA 1. Carlos Vento (Patriots) 1.21.54 10. Gerard Farrés (Can-Am) a 4.15 SSV T4 - GENERAL 1. Eryk Goczal (Energylandia) 53.10.14 2. Rokas Baciuska (Can-Am) a 16.44 3. Marek Goczal (Energylandia) a 18.15 5. Gerard Farrés (Can-Am) a 1.49.18

COTXES - ETAPA 1. Guerlain Chicherit (GCK) 1.09.24 4. Przygonski-Monleón (Mini) a 3.08 10. Carles Checa (Astara) a 6.18 23. Isidre Esteve (Toyota) a 10.13 COTXES - GENERAL 1. Nasser Al-Attiyah (Toyota) 45.03.15 2. Sebastien Loeb (Bahrain) a 1.20.49 3. Lucas Moraes (Overdrive) a 1.38.31 18. Przygonski-Monleón (Mini) a 7.28.50 32. Carles Checa (Astara) a 9.52.28 34. Isidre Esteve (Toyota) a 10.39.35

MOTOS - ETAPA 1. Kevin Benavides (KTM) 1.15.17 2. Toby Price (KTM) a 0.55 MOTOS - GENERAL 1. Kevin Benavides (KTM) 44.27.20 2. Toby Price (KTM) a 0.43 3. Skyler Howes (Husqvarna) a 5.04

QUADS - ETAPA 1. Laysvidas Kancius (Story Racing) 1.36.16 2. Pablo Copetti (Del Amo) a 6.05 QUADS - GENERAL 1. Alexandre Giroud (Yamaha) 56.44.30 2. Francisco Moreno (Dragon) a 43.11