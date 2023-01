Oportunitat perduda. El Club Gimnàstic de Manresa va malbaratar en el tram final del partit l’avantatge adquirit contra la UE Sant Andreu i va cedir una igualada (1 a 1). Els escapulats van jugar amb superioritat numèrica des del minut 13 del primer període com a conseqüència de l’expulsió del porter andreuenc Ander Lozano. Joel Castillo va avançar els amfitrions a l’electrònic just abans del descans (min 43). Els manresans no van sentenciar el duel i els barcelonins van empatar quan faltaven vuit minuts per al final.