El manresà FC Pirinaica va cedir al feu de l’EE Guineueta (3 a 1) tot i adquirir avantatge a l’electrònic gràcies al gol materialitzat per l’incisiu Felipe Guerrero Pipe (min 17). Els barcelonins van reequilibrar el marcador abans del descans mitjançant un penal transformat per Anouar Ibrahman (min 28). A la represa, els amfitrions van segellar la remuntada. Burama Danjo va fer el 2 a 1 (min 63) i un segon penal, ara llançat amb encert per Abdellah Afazaz (min 76), va establir el marcador definitiu.