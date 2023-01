La Salle es va imposar per 56-59 a un CN Terrassa que va plantejar un partit molt físic als manresans. Els bagencs van sortir amb energia i van aconseguir encadenar bones accions per aconseguir cistelles fàcils. Un segon quart més igualat va fer que els dos equips marxessin al descans amb un marcador de 29-34.

A la represa, els egarencs van ser capaços d’imposar el seu ritme en el joc i es van valer de la seva superioritat física per retallar distàncies. La tònica seguia sent la mateixa a l’inici del darrer quart, però La Salle va saber reaccionar, va igualar el nivell físic local i va saber gestionar les últimes possessions per endur-se una victòria que els retorna a la mitja taula.