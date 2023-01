La selecció catalana masculina de bàsquet aterrarà al juny a Manresa dues dècades després de l'últim partit disputat a la ciutat (1999) per jugar un amistós dins del marc dels actes commemoratius del centenari de la Federació Catalana de Bàsquetbol (FCBQ). El president de l'ens federatiu, Ferran Aril, ha revelat, avui, dilluns, que la selecció masculina jugarà a la capital del Bages durant l'última setmana de juny, tot i que encara no s'ha fixat una data, a causa de la disputa del Campionat del Món, el proper estiu (del 25 d'agost al 10 de setembre).

"Per poder concretar el rival caldrà esperar que acabin les finestres FIBA de febrer. Hi haurà partits amb total seguretat, però estem en el moment de decidir com, quan i amb qui. Ens agradaria enfrontar-nos a un equip europeu", ha concretat Aril. Sense especificar noms, el president de la FCBQ ha assegurat que "hi ha el compromís de jugar per part dels jugadors amb els quals s'ha parlat" i que "no hi haurà problemes" amb la selecció espanyola per a la convocatòria, ja que "hi ha bona relació".

En el calendari de la celebració del centenari de la Federació també hi destaca l'amistós de la selecció femenina. El duel, amb data i rival encara per fixar, se celebrarà al maig a Girona.

20 anys després

Aquest no és el primer cop que la selecció catalana disputa un duel a Manresa. Des de la seva creació, la selecció ha trepitjat la capital del Bages en fins a tres ocasions. La primera va ser el novembre del 1936. Sis any després d'aquella trobada, el març del 1942, l'equip va tornar a Manresa per enfrontar-se al CE Manresa. L'últim duel de la selecció a Manresa es va disputar fa més de dues dècades. El 26 desembre del 1999 la selecció va aterrar a la ciutat per jugar contra el TDK en l'homenatge de comiat del mític base Joan "Chichi Creus.

Centenari del Bàsquet Català

L'edifici modernista de La Pedrera ha acollit, avui, dilluns, la presentació oficial del 'Centenari del Bàsquet Català', un acte en el qual la Federació ha revelat bona part dels nombrosos actes commemoratius que configuraran el calendari d'aquesta celebració. La voluntat de l'ens federatiu és barrejar esdeveniments culturals amb altres esportius i intentaran involucrar des del bàsquet de base fins a l'elit. "Volem arribar a tots els sectors de l'esport i a tot el territori, especialment a aquells llocs on hi ha més dificultats perquè sorgeixin clubs", ha apuntat Aril.

Així mateix, el president de la FCBQ ha qualificat de "excel·lent" la salut del bàsquet català: "El 2019 teníem unes 74.000 llicències i ara estem per sobre de les 78.000".

L'acte ha comptat amb la participació de la secretària general de l'Esport i l'Activitat Física de la Generalitat, Anna Caula, que ha subratllat el valor de l'esport per a "nodrir i construir valors", alhora que fomenta "la construcció d'una comunitat saludable i la implicació en el territori".

Durant l'esdeveniment, conduït per la periodista Olga Viza, s'ha presentat la pilota i el logotip oficial del centenari, s'ha llegit un manifest que ha incidit en els valors d'aquest esport i s'ha emès dos vídeos, un de musical amb imatges històriques i un altre en el qual esportistes i diferents personalitats han felicitat la Federació per l'efemèride, entre els quals Pau Gasol i Ricky Rubio.

També han participat dels parlaments institucionals el diputat d'Educació, Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona, Josep Monràs; el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé; i el president de la comissió del centenari, Pere Francitorra.