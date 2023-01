El Terra Endins Vilatorrada va superar el Bàsquet Molins, el penúltim classificat, per 78-66 en un partit en el qual la victòria era necessària per poder posar més espai amb els equips de la zona més baixa. Tret del primer quart, en el qual el conjunt del Baix Llobregat va arribar a guanyar per cinc punts (6-11), el domini va ser per als bagencs, que ja guanyaven per cinc punts al descans i van anar incrementant l’avantatge fins al final de l’enfrontament. El Molins es va arribar a posar a cinc punts quan faltaven cinc minuts de joc de l’últim període (68-63), però quatre punts seguits de Xavier Roqueta van donar tranquil·litat.