Per astúcia, oportunisme i qualitat. Després de quatre jornades consecutives sense aconseguir vèncer, el Centre d’Esports Manresa va signar una victòria cabdal contra el perseverant CD Ebro (2 a 1). El triomf és transcendent per tres raons. Sotmetre el cuer consolida el conjunt dirigit per Ferran Costa en el cinquè lloc de la taula classificatòria, és a dir, permet als bagencs tancar la primera volta del campionat en una de les posicions que donen accés a les eliminatòries d’ascens a la Primera Divisió RFEF. D’altra banda, els punts sumats faciliten obrir, altra vegada, un marge d’onze punts amb el catorzè classificat, l’Atlètic Saguntí, la primera formació que ocupa una de les places que aboquen al descens directe de categoria. Finalment, i potser encara més important, incita els blanc-i-vermells a recuperar la confiança i les sensacions necessàries per afrontar amb la gosadia imprescindible els propers partits contra el València Mestalla i la SCR Peña Deportiva, el segon i el quart classificats.

Una setmana més, el CE Manresa va encarar el duel amb nombroses baixes per lesió (Salva, Joan Castanyer, Uri Pérez, Marc Martínez i Javi López). Ferran Costa va optar per donar la titularitat al nouvingut lateral dret Dani Reina, va endarrerir la posició de Pau Darbra per tal que el mitja punta de Tiana esdevingués el generador de joc ofensiu dels blanc-i-vermells i va situar el mallorquí Jaume Pascual com a davanter.

El CE Manresa només va tardar quatre minuts a assumir la iniciativa ofensiva i la possessió de la pilota, tot i que Putxi va haver de tallar amb el cap un intencionat servei en profunditat envers Ramón López (min 7). Dos minuts i escaig després, el lateral esquerre Toni Sureda va palesar la seva murrieria i qualitat en aprofitar una centrada rasa des de la posició d’extrem dret de Jaume Pascual per avançar els amfitrions a l’electrònic amb una subtil rematada arran de pal amb l’exterior del peu esquerre (min 10).

Els manresans havien materialitzat la seva primera ocasió, però no van renunciar a controlar el tempo del partit. L’encertada sortida del porter Loscos va impedir a Joel Priego controlar un excel·lent servei en profunditat (min 16) i un defensa va tallar una centrada de Jaume Pascual envers Noah (min 23). El CE Manresa va mantenir el seu tarannà propositiu fins al final del primer període i va generar una dotzena d’accions de perill, però cap altra oportunitat clara. Noah no va poder arribar a la tensa centrada de Pau Darbra (min 31) i la defensa aragonesa va impedir a Jaume Pascual encarar en solitari el seu porter (min 32). La rèplica de l’equip entrenat per Javi Genovés es va produir al minut 41. Per ben poc, Ramón López, al segon pal, no va encertar a rematar de cap el servei de falta executat per Javi Sánchez.

L’escenari es va modificar a la represa. Els jugadors de l’històric club del barri de La Almozara (Saragossa) van prendre la determinació de competir per puntuar i van arrabassar la iniciativa ofensiva als amfitrions. El destre Javi Sánchez va culminar una incursió des de la posició d’interior esquerre amb una gardela armada des de l’àrea de penal que va obligar Òscar Pulido a lluir-se (min 49). El porter manresà també va aturar el posterior xut ras de David Sánchez. El domini aragonès es va mantenir fins al minut 55. Aleshores, una llarguíssima possessió blanc-i-vermella va finalitzar amb una falta visitant. Pau Darbra la va servir i Noah va lluitar amb insistència per controlar la pilota amb el cap. La seva tenacitat va afavorir que l’esfèrica arribés al segon pal, a la posició de Putxi. El central va ampliar, a boca de canó, l’avantatge dels locals (min 58). El conjunt de Saragossa no va defallir tot i el 2 a 0 i va intensificar la seva ofensiva. Òscar Pulido va aturar en dos temps un perillós servei de falta executat per Sito Barrera (min 64). Tretze minuts després, Andreu Arasa va penetrar per l’esquerra a l’àrea de penal blanc-i-vermella, va cercar la posició de xut idònia i va afusellar el porter manresà amb un col·locat xut ras i creuat (2 a 1). Els visitants van obligar els amfitrions a parapetar-se en defensa en el tram final de l’enfrontament. Una altra incursió d’Andreu Arasa per l’esquerra va habilitar David Sánchez per engaltar una compromesa rematada que un defensa va desviar a córner (min 84). Antonio Pelegrín va tallar l’enverinada centrada d’Ibra Camara envers Eder Díez (min 89) i, ja a les acaballes del temps de recuperació, altra vegada un defensa va conjurar el perillós xut ras de Sito Barrera (min 96). Resistir va comportar vèncer.