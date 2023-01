Segona golejada consecutiva de les jugadores del CN Manresa Fibracat. Dos dies després de sotmetre el CN Caldes a domicili (4 a 18), les manresanes van vèncer de forma inapel·lable el CN Granollers (17 a 5) en partit corresponent a la 8a jornada de la Lliga Catalana de Primera Divisió. El penúltim classificat va mantenir l’equilibri en el joc i en el marcador durant bona part del primer quart (1 a 1 i 2 a 2), però no va poder replicar el dos darrers gols de les amfitriones en aquest parcial (4 a 2). La superioritat de les jugadores entrenades per Jordi López es va evidenciar en el segon quart (4 a 1). Per tant, el partit estava quasi sentenciat en finalitzar la primera meitat (8 a 3). El CN Manresa Fibracat es consolida a la tercera posició (9 punts). El CN Mataró B lidera la lliga amb 14 punts, la mateixa puntuació que acumula el segon, el CN Montjuïc .