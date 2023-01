El duatló Ciutat d’Igualada atreu 400 esportistes

Reeixida dissetena edició del duatló esprint Ciutat d’Igualada. La prova organitzada per la secció de triatló i duatló del Club Atlètic Igualada Petromiralles va aplegar més de 400 esportistes, diumenge al matí, a la capital de l’Anoia. Enguany, a més, la cursa va ser la primera prova puntuable per a la Lliga Catalana de duatlons de carretera.

Dels 300 inscrits a la clàssica prova igualadina per a adults, 278 van prendre la sortida a l’estadi atlètic de la capital de l’Anoia i tots menys un van completar el circuit que consistia en superar corrent un tram inicial de 6 km per afrontar, tot seguit, un recorregut que s’havia de fer amb bicicleta de 18 km. La tercera part del duatló el configurava un segon tram de cursa a peu de 3 km. La sortida i l’arribada, així com totes les transicions, es van fer a l’estadi atlètic. El circuit va incloure les avingudes d’Àngel Guimerà, de Gaudí i de la Pietat, així com el pont de Fàtima.

El guanyador de la categoria masculina va ser Daniel Álvarez (55 minuts i 53 segons), corredor que va travessar la línia d’arribada quatre segons abans que Ewen Toulgoat. Roc Bellostas va pujar al tercer graó del podi (56 minuts i 01 segon). El navarclí Aleix Sellarès va ser vuitè (56 minuts i 32 segons) i l’igualadí Albert Solé, divuitè (57 minuts i 40 segons). Pel que fa a la categoria femenina, es va imposar Eva Ledesma (1 hora, 05 minuts i 51 segons). Mariona Ávila (1 hora, 07 minuts i 26 segons) i Marina Burgaya (1 hora, 08 minuts i 08 segons) van assolir el segon i el tercer llocs. Per últim, assenyalar que la primera edició del duatló infantil va atreure 120 nens que van descobrir aquesta modalitat esportiva a l’estadi atlètic d’Igualada.