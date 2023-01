De les vivències inimaginables a un balanç satisfactori

Tots els esports i competicions tenen una planificació, una estratègia. Lògicament, és impensable afrontar una prova com el Ral·li Dakar sense un ordre previ i una previsió, anàlisi i valoració de totes les situacions que es poden donar. Ara bé, per molt que planifiquem o imaginem, sempre hi ha una combinació d’escenaris o esdeveniments que es produeix i que mai hauries contemplat com a possible. En aquesta edició, vam encarar les anomenades etapes marató sabent d’antuvi que hauríem de cuidar dels nostres companys d’equip, un dels quals és el pare d’en Mitchel van den Brink.

En les últimes jornades del ral·li, Martin van den Brink anava a pocs minuts de distància del líder de la categoria de camions, Janus van Kasteren. Pare i fill van decidir afrontar la darrera etapa marató junts. Els membres de l’equip del vehicle conduït per Mitchel van den Brink anàvem al davant, doncs en Mitchel té la mà trencada a l’hora d’ultrapassar el repte que suposa cada duna. La intenció de Mitchel van den Brink era marcar la traça al seu pare, pilot que no té tanta seguretat i confiança davant d’aquests inestables gegants d’arena. En plena etapa marató, vam pujar una duna altíssima, d’aquelles que impressionen i, de sobte, vam localitzar darrere nostre, encallat, atrapat de forma irremeiable, el camió de Janus van Kasteren. Vam decidir aturar-nos i ajudar-lo. Aleshores, Martin van den Brink es va adonar que aquella era la seva oportunitat. Una oportunitat única de guanyar el Ral·li Dakar. Així doncs, el seu Iveco va continuar la marxa a tota velocitat, mentre nosaltres intentàvem rescatar el seu oponent més aferrissat. Vam aconseguir-ho. I, sincerament, vam fer-ho de la manera més ràpida possible. I la conseqüència d’actuar guiats pels paràmetres essencials de l’ètica esportiva va ser que en Janus van Kasteren va mantenir el lideratge per tan sols dos minuts i escaig de diferència. El fill del seu competidor directe, Mitchel van den Brink, ho havia possibilitat. Una vegada finalitzada l’etapa i feta la feina, vam arribar tard al campament improvisat d’Ardah. Vam dormir a terra, en una espècie de tendes de campanya obertes. I l’endemà al matí, vam esmorzar així, estirats a terra. Ben a prop nostre, també ho feia la nostra Laia, Laia Sanz. «Moi, avui, si em trobeu encallada a les dunes, feu-me una estirada. Si us plau!». Li vaig traduir, entre rialles, la seva petició al meu pilot, Mitchel van den Brink. El neerlandès va somriure i li va donar la seva paraula. Doncs bé, unes hores després, quan ja dúiem 100 quilòmetres de dunes i més dunes, en Mitchel es va adreçar a la meva persona. Quasi crida: «La Laia!!! L’hem d’estirar o era broma?» Vaig aixecar el cap per observar l’escena detalladament. «No, no és la Laia Sanz. És en Carles Checa qui està encallat a l’arena. Però l’estirarem igualment, oi?». Sense dubtar gens ni mica, vam col·locar el nostre camió davant el cotxe d’en Carles i el seu copilot, en Marc Solà, i ho vam preparar tot. Una bona estirada... I els vam treure de l’atzucac! El seu cotxe es va engegar, funcionava, no s’havia avariat. L’operació d’extracció ens va costar una inversió de temps inferior al minut. Després, lògicament, vam marxar. En un enllaç posterior vam assabentar-nos que Carles Checa i Marc Solà van poder acabar l’etapa. Aquestes dues vivències ratifiquen que el d’enguany ha estat el Ral·li Dakar més tècnic, llarg i dificultós de tots els que s’han organitzat a l’Aràbia Saudita. És el que ha registrat més abandonaments i el que ha tingut un percentatge inferior de vehicles que han pogut completar tot el recorregut. Ha estat una edició del Dakar que ha fet petar un dels vehicle del totpoderós equip Audi. Tot i els seus múltiples mitjans i el seu pressupost desmesurat, els cotxes d’aquesta formació no han pogut ni tan sols pujar al podi. Ha estat també el ral·li del comiat de Joan Barreda. El pilot castellonenc ha establert un rècord de victòries d’etapa durant la seva prolífica trajectòria, però mai ha pujat al podi final d’una edició del Ral·li Dakar. Joan Barreda és el millor exemple del jugar-s’ho a tot o res que implica afrontar el Dakar en moto. És un pilot valent que sempre ha anat a totes. Pel que fa a la nostra categoria, la de camions, aquest ha estat el primer Ral·li Dakar sense els vehicles del fabricant rus Kamaz. Una circumstància que feia anys que no es produïa. Aquest fet ha provocat que la competició fos més oberta, tot i que el nivell no ha estat el mateix d’edicions anteriors. Tot té avantatges i inconvenients. Tal com tots sabeu, les motos són un espectacle per si mateixes. Enguany, s’ha lluitat fins a l’última etapa per conèixer el guanyador. Finalment, l’argentí Kevin Benavides, per ben pocs segons, li ha arrabassat el triomf a l’australià Toby Price. En la categoria de cotxes, Nàsser Al-Attiyah ha sabut mantenir la diferència obtinguda a la segona etapa, en la qual molts dels seus oponents van tenir punxades i d’altres incidències. Al-Attiyah ha sabut administrar el seu avantatge amb paciència i ha fet prevaler la seva regularitat al talent de Sébastien Loeb, un pilot capaç de guanyar set etapes en aquesta edició, sis de les quals de forma consecutiva. En definitiva, el Ral·li Dakar 2023 ha estat una edició com aquella que molts participants feia temps que esperàvem. Ha estat un ral·li més llarg i més dur. A nivell personal, aquesta edició ha suposat un revival: si m’haguessin dit que aconseguiríem el quart lloc abans de començar, hagués signat, sens cap mena de dubte. Ara bé, també he de reconèixer que una vegada fets els tests i després de les primeres etapes de la prova, les meves expectatives van augmentar. Però una vegada finalitzada la prova i feta una anàlisi més reflexiva i pausada, només puc dir que estic content, molt content. Quarts! Quarta posició final a classificació general! Això, guiant un pilot de només 20 anys!!!