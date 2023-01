El circuit d'atletisme del llac petit de Graugés, a Avià, acollirà aquest diumenge, 22 de gener, el IV Campionat Berguedà de Cros, que organitzat el Consell Esportiu del Berguedà amb la col·laboració del Club d’Atletisme JAB Berga, el Consell Comarcal del Berguedà i l’Ajuntament d’Avià.

El president del Consell Esportiu del Berguedà i conseller d’Esports, Abel Garcia, ha dit que “serà una gran festa de l’atletisme i l’esport berguedà, amb participants que van des dels quatre anys fins als veterans. Independentment del seu nivell competitiu, convido a tothom a participar-hi per gaudir d’una gran jornada esportiva en un entorn emblemàtic”. També ha destacat l’apartat inclusiu del campionat, ja que qualsevol persona discapacitat hi pot participar de manera totalment igualitària: “L’objectiu és que no hi hagi escletxa social, ja que normalment aquests esdeveniments només estan pensats per gent sense discapacitats i hem d’intentar normalitzar l’esport i dinamitzar l’esport perquè competeixin amb igualtat de condicions i ho puguin viure com tots els altres participants”.

El president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, ha volgut "agrair la implicació de l’Ajuntament d’Avià i remarcar l’excel·lent feina que s’està fent des del Consell Esportiu del Berguedà i des del JAB per formar joves atletes berguedans. La prova està totalment consolidada al Berguedà i voldria remarcar també l’aspecte inclusiu, ja que enguany es fa un pas més perquè totes les persones en puguin gaudir”.

L’alcaldessa d’Avià, Patrocini Canal, ha explicat que "estem molt contents de col·laborar amb el Consell Esportiu del Berguedà en l’organització d’aquest campionat de cros. Estan fent molt bona feina en la promoció de l’esport escolar i agraïm la sensibilitat que tenen per buscar llocs amb encant de la comarca per disputar les diverses competicions que organitzen".

3 circuits i 9 categories

El campionat Berguedà de Cros al voltant del llac petit de Graugés tindrà tres circuits. El més gran serà de 750 metres, el mitjà de 500 metres i el més petit de 200 metres. En cada categoria es variarà el nombre de voltes que els atletes faran al circuit.

Les diferents categories aniran de Minis fins a Veterans. En total, n'hi haurà un total de 9. Minis P3, Petits P4-P5, Prebenjamí, Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet/Juvenil, Sènior i Veterà. En totes les categories les proves masculines i femenines es disputaran per separat.

Les categories escolars del campionat Berguedà de Cros Escolar es regiran pel reglament de la UCEC (Unió de Consells esportius de Catalunya).

Les proves del campionat començaran a les 10 del matí. En acabar, a 2/4 d'1 del migdia, hi haurà l’entrega de trofeus per als vencedors de les diferents categories. S'estrenarà nou podi per rebre els campions, i també un nou arc inflable.

Les inscripcions per poder participar al campionat ja estan obertes al lloc web cebergueda.cat.

Els escolars que vulguin participar en alguna de les proves hauran de tenir la llicència, que es podrà tramitar el mateix dia de la cursa. Cal portar la targeta sanitària i 7 euros.

Per poder participar en totes les activitats del Consell Esportiu és indispensable tenir la llicència de temporada, la qual només es paga una única vegada per curs. Les persones que tinguin la llicència activa, hauran de pagar només 1 euro per obtenir el dorsal. Les categories escolars finalitzen a Cadet/Juvenil. A partir dels Sèniors i Veterans, els esportistes que vulguin participar al IV Campionat Berguedà de Cros hauran de pagar 2 euros per obtenir el dorsal.

La prova s'ha presentat aquest dimecres a la sala d'exposicions de l'Ajuntament d'Avià amb la presència del president del Consell Esportiu del Berguedà i conseller d'Esports, Abel Garcia, el president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, l'alcaldessa d'Avià, Patrocini Canal, el president del JAB Berga, Guillem Portell, l'atleta berguedà Toni Baños i el jove corredor avianès del JAB, Biel Vàzquez.