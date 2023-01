L’Open d’Austràlia ha acabat per a Rafael Nadal, que ha perdut davant Makenzie McDonald per 6-4, 6-4 i 7-5, en la segona ronda després de patir una lesió muscular a la cama esquerra en el segon set amb 4-3 del tennista nord-americà. L’actual número dos del món va aguantar a la pista sense retirar-se, però no va poder evitar la derrota.

Vamos @RafaelNadal ánimo 💪🏽 #VamosRafa https://t.co/k9OPq1rZsV — Ele Vicario46 (@EleVicario) 18 de enero de 2023 Nadal, que va marxar als vestidors amb 5-3, va optar, finalment, per no retirar-se i, amb molèsties, va deixar anar només cops amb el braç, va disputar els últims 15 jocs del partit, abans d’abandonar la Rod Laver i acomiadar-se des del centre de la pista. En la seva carrera tennística Nadal s’ha retirat en cinc ocasions per una lesió. L’any passat a Wimbledon, no va jugar les semifinals davant Nick Kyrgios per un esquinç abdominal, el 2018, en l’Open d’Australia, a quarts de final en el cinquè set davant Marin Cilic per problemes al maluc dret i, mesos després, a l’Obert dels Estats Units el genoll dret el va obligar a retirar-se a semifinals davant Juan Martín del Potro; el 2016, no va jugar el partit de tercera ronda de Roland Garros davant Marcel Granollers per una lesió al canell esquerre i la primera vegada, el 2010, que es va retirar de l’Open d’Austràlia en els quarts de final pel genoll dret.