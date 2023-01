El CF Igualada va infligir una golejada inapel·lable al filial de l’AEM Lleida (5 a 1). Les jugadores de Víctor Torrijos van cometre algunes imprecisions en els primers minuts de joc, però una rematada forçada de Laura Marcet arran del servei d’un córner es va convertir en una assistència que va habilitar Pauli Bohigas per avançar les amfitriones (min 11). L’avantatge va esperonar les igualadines i Pauli Bohigas va fonamentar la victòria en materialitzar dos gols més (minuts 23 i 29). Alexandra Taberner va minimitzar el desavantatge lleidatà (min 43). Tot seguit, una penetració per la dreta de la incisiva Laia García Peke va habilitar Pauli Bohigas per sentenciar el guanyador (4 a 1). A la represa, Peke va aprofitar una pilota refusada pel travesser arran d’una gardela de Marcet per establir el marcador definitiu (min 66).