El Barça no ha patit tant com en l’eliminatòria anterior contra l’Intercity i ha despatxat amb facilitat el Ceuta (0-5), en els vuitens de final de la Copa. Els blaugrana, amb Ferran i Lewandowski, sancionats a la lliga, en l’equip inicial, han suportat a l’inici la lògica impetuositat nord-africana i, després del gol de Raphinha abans del descans, s’han passejat per damunt de l’estadi Alfonso Morube de la ciutat autònoma.

Tal com era d’esperar, el Ceuta ha sortit pressionant per treure partit de les reduïdes dimensions del camp i també d’un vent que dificultava la construcció del joc. El Barça havia de moure la pilota ràpidament per impedir robatoris de pilota perillosos a prop de la seva àrea. De tota manera, els blaugrana han tingut la primera ocasió, amb una penetració de mèrit de Bellerín per la dreta que ha rematat fora Raphinha. Els locals han respost ràpidament en una falta penjada que Juan Gutiérrez no ha pogut rematar.

El Ceuta ha fet aleshores un pas enrere i això ha possibilitat que el Barça s’instal·lés en camp contrari, però sense cap profunditat. Després d’uns minuts de cap aproximació per les dues bandes, els amfitrions han avisat al minut 28, en un córner de Ñito que l’exblaugrana Rodri ha rematat amb el cap al lateral de la xarxa.

Raphinha obre la llauna

Els visitants no podien combinar per dins i abusaven de les pilotes, fins que en una d’elles, Raphinha ha entrat per l’esquerra i no ha fet ni una centrada cap a Ferran, ni un xut a porta. El brasiler ha estat el més mòbil de la davantera catalana en la primera meitat, però s’han tornat a mostrar imprecís en una bona passada d’Eric Garcia que no ha controlat. Ho ha resolt tot seguit, quan el Barça ha recuperat en una pressió a la banda i Kessie ha assistit a l’extrem perquè aquest xutés i Mejías no estigués prou ràpid en la intervenció.

Xavi ha fet entrar Gavi al descans en un missatge cap als jugadors que calia tancar el partit com abans millor. Raphinha ha avisat amb un xut alt abans que el central Robin s’equivoqués en la sortida i li donés la pilota a Kessie. L’ivorià ha assistit Lewandowski i aquest, sense oposició, ha anotat el 0-2.

Partit resolt

El Ceuta ha semblat ja molt tocat amb aquest gol i el mateix Kessie ha rematat a fora després d’una bona passada d’Eric Garcia. El tècnic local ha decidit posar cames fresques per tornar a pressionar el rival i el seu equip ha respost amb un cop de cap desviat del defensa Juan Gutiérrez.Però ha estat una falsa alarma respecte de les possibilitats del combinat blanc-i-negre. El Barça, ara amb Ansu Fati al camp en el lloc d’un novament desafortunat Ferran, ha seguit dominant mentre l’ànim de la graderia ja havia baixat molt. A més, el vent jugava ara contra els locals. Tot i això, el Ceuta ha tingut la seva millor aproximació en una acció per l’esquerra de David Alfonso en què Iñaki Peña s’ha avançat a l’acabat d’entrar Pablo.

Ha estat just abans del tercer gol, en una transició portada per Ansu. Jordi Alba, que li ha passat la pilota, l’ha doblat, però el davanter ha optat per rematar directe a porta i anotar. Xavi ha situat Busquets i Christensen al camp. El Ceuta ha pogut marcar, però Rodri no ha controlat i, a més, li han indicat un fora de joc inexistent. I tot just després, ha arribat el quart. Nova pilota a la banda de Raphinha i centrada que Kessie ha rematat amb el cap a la xarxa.

Aleshores, el tècnic egarenc va donar l’alternativa a l’extrem de Castelldefels Ángel Alarcón, que ha rellevat un bon Raphinha. Kessie i Ansu han estat a punt de fer el doblet, però el primer s’ha trobat amb un defensa i el segon, amb el porter Mejías, després d’una passada a l’espai de Gavi. Qui l’ha fet ha estat Lewandowski, que ha tancat el compte després d’un bon tall i conducció d’Eric Garcia.

La fitxa del partit

AD CEUTA: Mejías, Alain, Juan Gutiérrez, Robin (Danese min 68), David Alfonso, Reina, Aisar (Luismi min 57), Ñito, Jota (Julio Iglesias min 57), Adri Cuevas (Pablo min 57) i Rodri Ríos (Samu Casais min 78)

FC BARCELONA: Iñaki Peña, Bellerín, Eric García, Marcos Alonso (Christensen min 73), Jordi Alba, Sergi Roberto (Busquets min 73), Kessié, Pablo Torre (Gavi min 46), Raphinha (Alarcón min 79), Lewandowski i Ferran (Ansu Fati min 60)

ÀRBITRE: Martínez Munuera (valencià). Va amonestar Ñito

GOLS: 0-1 Raphinha min 41, 0-2 Lewandowski min 50, 0-3 Ansu Fati min 70, 0-4 Kessie min 77, 0-5 Lewandowski min 91