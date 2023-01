Memphis Depay no ha acudit a l’últim entrenament del Barça previ al partit d’aquest dijous contra el Ceuta. El club va dir desconèixer en un primer els motius de la seva absència. Ni havia avisat ni havia demanat ser dispensat, tot i que dins de l'entitat sabien que el futbolista estava negociant la seva sortida a l’Atlètic de Madrid, amb qui ja ha arribat a un acord. Tot i així, no hi ha acord oficial entre els clubs. El Barça havia plantejat un intercanvi amb Yannick Carrasco, que és l’únic jugador que li interessa, i l’Atlètic s’hi nega, amb la qual cosa es negocia una transacció econòmica.

Memphis ha rebutjat l’oportunitat de lluitar per un lloc a la davantera blaugrana i ha forçat la seva sortida. Ja hi va renunciar abans del Mundial. No va voler reaparèixer amb el Barça per no arriscar-se a una lesió que el privés d’anar a Qatar amb la selecció dels Països Baixos. Ara, predisposat a marxar del club, tampoc voldria posar en perill el traspàs a falta de poc més de dues setmanes per al tancament del mercat.

«Parlaré amb ell a veure quines són les seves sensacions», havia dit Xavi abans de la sessió preparatòria, després d’assegurar que no tenia cap notícia que la seva sortida fos imminent. Tampoc ningú, presumptament, l’havia avisat que no es personaria a la ciutat esportiva. Executius del club, per contra, intuïen que no hi aniria.

El tècnic va repetir que no vol perdre cap futbolista. I marxa algú, que sigui reemplaçat per un altre jugador. Una petició difícil d’assumir pel límit salarial. El Barça podria rebre entre 3 i 5 milions per Memphis, que acaba contracte el 30 de juny.