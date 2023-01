Valuoses taules del Futsal Athletic Vilatorrada a la pista del Futsal Lleida Lamsauto, el tercer classificat del grup 2n de la Tercera Divisió Nacional. Els jugadors de Daniel López Borjas no van defallir tot i cedir per quatre gols de diferència quan només faltaven vuit minuts per al final del partit (6 a 2) i van aconseguir empatar a la capital del Segrià (6 a 6). Els santjoanencs van afrontar el duel amb nombroses baixes per lesió. Per la seva banda, els amfitrions van oferir el millor futbol sala de l'exercici durant una primera part pletòrica en la qual es van mostrar molt superiors als bagencs. Sobretot en els primers onze minuts de la confrontació, el Futsal Athletic Vilatorrada no va trobar la fórmula per aturar l'allau ofensiva dels lleidatans, que van adquirir un substancial avantatge a l'electrònic (3 a 0) gràcies als gols materialitzats per Marc Vieites (minuts 2 i 11) i Adrià Blat Vidal (min 7). Daniel López Borjas va demanar temps mort i va optar per jugar amb porter jugador. El seu objectiu era rebaixar l'altíssim percentatge de possessió de la pilota dels locals i, així, aconseguir equilibrar el joc. La seva iniciativa va reeixir i, fins i tot, el juvenil Aitor Saavedra va culminar un ràpida transició ofensiva dels visitants amb un gol (3 a 1) que minimitzava la diferència al marcador (min 13). El Futsal Athletic Vilatorrada va mantenir la seva agosarada aposta tàctica, tot i els riscos que comporta. Tres minuts després, el lleiadatà Boymy va marcar el quart gols dels amfitrions des de la seva pròpia pista, després de pispar una esfèrica a un jugador santjoanenc. Una magnífica acció individual d'Oriol Tantiñà va tornar a deixar el desavantatge visitant en dos gols (4 a 2) abans del descans (min 18).

Els santjoanencs van continuar jugant amb porter jugador a l'inici de la represa i van disposar de dues immillorables ocasions per marcar el 4 a 3. El travesser va repel·lir la gardela d'Oriol Tantiñà i la intencionada rematada d'Aitor Saavedra es va estavellar al pal. En aquest context, l'exclusió per doble targeta groga de Thales Emanuel Paulino (min 30) va trencar la igualtat que presidia el joc. Els lleidatans van prémer l'accelerador ofensiu i van ampliar el seu avantatge a tres gols, altra vegada (min 32). Uns segons després, una altra pilota perduda en atac va facilitar que el golejador John Casey marqués el sisè gol del Futsal Lleida Lamsauto des de la parcel·la defensiva del seu equip (6 a 2). Tot semblava dat i beneït, però no va ser així. La determinació dels bagencs es va mantenir i Daniel López Borjas va manar als seus jugadors pressionar a tota la pista. Una altra decisió arriscada del tècnic santjoanenc que es revelaria com a encertada. Edu Saavedra va marcar de seguida el 6 a 3 i l'excel·lent tasca de tots els jugadors del Futsal Athletic Vilatorrada va permetre l'ala Roger Torras signar un hat-trick que va propiciar la inesperada igualada a sis. En els quaranta segons que restaven abans de la finalització del temps reglamentari, Arnau Pérez es va lluir per impedir el setè gol dels amfitrions i Ferran Pons, després de recuperar una pilota, va estavellar una rematada armada quasi des del bell mig de la pista a la creueta. L'empat permet al Futsal Athletic Vilatorrada afermar-se a la cinquena posició (20 punts). Empat esperançador del FS Monistrol a Barcelona L'altre equip de l'ambit informatiu de Regió7 que va jugar en aquesta 12a jornada de lliga, el Restaurant La Barca FS Monistrol, va signar unes valuoses taules a la pista del CFS Eixample (4 a 4). El CFS Esparreguera va descansar per la retirada de la competició del CEFS Santpedor. Els jugadors de Juan Carlos Jáuregui van competir de tu a tu a la pista del quart classificat i, fins i tot, van optar a segellar el seu tercer triomf a domicili. La primera meitat es va caracteritzar per l'equilibri en el joc i en el marcador. Roger Bordonada (min 15) va replicar el gol inicial del barceloní Arnau Lamolda (min 4). Malauradament, un gol en pròpia porteria de Pol Flotats en els últims segons d'aquest període inicial va propiciar el 2 a 1 que registrava el marcador al descans. Als cinc minuts de la represa, Gerard Santalices va materialitzar el 3 a 1. L'adversitat va esperonar els visitants. No endebades, els monistrolencs van protagonitzar una gran remuntada entre els minuts 29 i 39. Javi Lavado, Marc Centelles i Miquel Martínez van situar un prometedor 3 a 4 a l'electrònic quan faltava un minut i escaig per al final. En aquest breu període de temps, el segon gol del barceloní Gerard Santalices va impedir la inesperada victòria bagenca. La igualada, tot i ser molt valuosa, va impedir al FS Monistrol abandonar la quinzena i darrera posició a la taula classificatòria (8 punts). El sorprenent triomf de l'Huracans Puertas Luz a la pista del FS Sant Sadurní (2 a 4), tampoc va afavorir els interessos dels bagencs. Dolorosa derrota a la seva pròpia pista dels monistrolencs Ahir, dijous, el Restaurant La Barca FS Monistrol va disputar el partit endarrerit corresponent a la 9a jornada al seu feu. Els amfitrions van cedir per un marcador mínim contra el CFS Linyola (4 a 5), una de les formacions que, com els monistrolencs, malda per eludir el descens de categoria. Els bagencs es van avançar de seguida. Pol Flotats (min 2) i Miquel Martínez (min 3) van situar un esperançador 2 a 0 a l'electrònic que el lleidatà Raúl Cristian Coman va minimitzar just abans del descans (2 a 1). Aquest mateix jugador va empatar quan encara no s'havien consumit tres minuts de la represa i el seu company Alin Leru Le va completar la remuntada visitant (min 28). Javi Lavado, tot seguit, va reequilibrar el marcador (3 a 3). En els següents minuts, però, Christian Regalo (min 33) i David Vendrell (min 34) van situar el 3 a 5 a l'electrònic, una diferència que els monistrolencs van ser incapaços de neutralitzar. Pol Flotats va establir el marcador definitiu (min 40). La fitxa tècnica. Futsal Lleida Lamsauto. Izan Martínez (p), Carles Bordalba, Marc Vieites, John Casey i Boymy -cinc inicial-, Adrià Blat Vidal, Robert Peña, Pau Muñoz, Roger, Gerard Benseny, Unai Crespo i Jorge Cabrera (p). Futsal Athletic Vilatorrada. Ferran Priego (p), Alejandro Ramírez, Roger Torras, Edu Saavedra i Marc Zamora -cinc inicial-, Aitor Saavedra, Hugo Giráldez, Oriol Tantiñà, Thales Emanuel Paulino, Ferran Pons i Arnau Pérez (p). Àrbitres. Sergi Caubet Milla, Adrià Sanmartí Luque i Jordi Parramona Moroba (Delegació de Lleida). Van excloure per doble targeta groga el santjoanenc Thales Emanuel Paulino (minuts 15 i 30). Van amonestar els locals Adrià Blat Vidal (min 37) i Jorge Cabrera (min 39) i els visitants Roger Torras (min 17) i Edu Saavedra (min 21). Gols. 1-0 Marc Vieites min 2, 2-0 Adrià Blat Vidal min 7, 3-0 Marc Vieites min 11, 3-1 Aitor Saavedra min 13, 4-1 Boymy min 16, 4-2 Oriol Tantiñà min 18, 5-2 Unai Crespo min 32, 6-2 John Casey min 32, 6-3 Edu Saavedra min 33, 6-4 Roger Torras min 36, 6-5 Roger Torras min 38 i 6-6 Roger Torras min 39.