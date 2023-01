Estava nerviós a l’inici. Però després el joc del Barça ha calmat Xavi, a qui el pla de partit a la Copa li ha sortit perfecte amb el 0-5 al Ceuta, que el fica en quarts de final. Ha fet servir primer els suplents, ha apostat després pels titulars, ja amb el partit resolt en una precisa primera meitat. El gol de Raphinha ha alliberat els seus jugadors.

«Volia destacar l’actitud de l’equip, ha estat agressiu», ha recalcat el tècnic blaugrana, i ha enaltit l’excel·lent moment d’Ansu Fati, que ha aparegut a la segona meitat. «L’Ansu torna a ser l’Ansu que volem. Jugarà com a titular diumenge, ja hem parlat que avui jugués mitja hora», ha revelat Xavi, feliç per la resposta del davanter.

Ansu, titular contra el Getafe

Serà titular perquè les absències per sanció de Lewandowski i Ferran Torres obren la porta per a Ansu. I a la segona meitat, el Barça s’ha sobreposat als problemes que ha tingut a la primera. «Ens ha costat atacar, no hem entès atacar bé els espais. A la segona meitat hem estat molt bé. L’equip té fam, ha fet un partit molt seriós, amb solvència. Hem demostrat que tenim una gran plantilla», ha dit el tècnic.

«Memphis ens ha demanat sortir. Ha demanat anar-se’n. Tampoc seria una tragèdia si no vingués ningú»

«No són actors secundaris. Per a mi, no ho són», ha remarcat Xavi, posant en valor la feina dels suplents. «Han sigut molt importants i continuaran sent importants», ha dit l’entrenador, i ha recordat que «la línia defensiva és cada vegada millor».

Xavi no ha volgut posar el focus en Ferran Torres, el davanter més desencertat dels cinc que ha alineat a Ceuta. «Al Ferran potser li falta el gol, li falta aquest punt de confiança», ha reconegut l’entrenador després de confirmar la marxa de Memphis a l’Atlètic de Madrid. «Ens ha demanat sortir. Ha demanat anar-se’n. Tampoc seria una tragèdia si no vingués ningú», ha afegit.