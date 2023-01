L'Igualada Grupo Guzmán no ha pogut fer res per posar en problemes el potent Vila-sana i ha perdut a Les Comes per 1-6 davant d'un adversari molt superior, sobretot en el tram inicial. Les lleidatanes han posat aviat setge damunt de la porteria d'una inspirada Laia Navarrete i, després de moltes aturades de la portera, Daiana Silva ha fet dos gols gairebé consecutius en dues llambregades.

Les igualadines han intentat sortir de la cova, però sense perill i just abans del descans, Victòria Porta ha anotat el tercer d'un xut llunyà en què Navarrete ha semblat tapada. La segona meitat ha estat més d'anades i vingudes, però la qualitat visitant s'ha notat en dos gols més, de Luchi Agudo i en una triangulació acabada per Maria Porta. L'Igualada ha marcat el gol de l'honor mitjançant Marina Monge, quan el Vila-sana jugava en inferioritat i Victòria Porta, de falta directa, ha reblat el resultat faltant set segons. La fitxa tècnica IGUALADA GRUPO GUZMÁN: Laia Navarrete, Pati Miret, Aida Mas, Carolina Herrera, Mar Bricollé -cinc inicial- Helena de Sivatte, Marina Monge, Gina Balcells, Paula Molina CP VILA-SANA: Sandra Bento, Valentina Fernández, Laura Barcons, Luchi Agudo, Victòria Porta -cinc inicial- Julieta Fernández, Daiana Silva, Maria Figuerola, Maria Porta ÀRBITRES: Manel Blat i Òscar Vílchez GOLS: 0-1 Silva min 12, 0-2 Silva min 12, 0-3 Victòria Porta min 22, 0-4 Agudo min 34, 0-5 Maria Porta min 39, 1-5 Monge min 44, 1-6 Victòria Porta (fd) min 50