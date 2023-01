La voracitat del Barça no té aturador. El conjunt que entrena Jonathan Giráldez s’ha proclamat aquest migdia campió de la Supercopa d’Espanya en derrotar una bona Reial Societat per 3-0, amb dos gols d’Aitana Bonmatí i un a darrera hora d’Asisat Oshoala. El club català ja suma tres títols i se situa al capdavant del palmarès de la competició, desfent l’empat amb el Llevant.

La intensitat no es negocia en la Reial Societat de Natàlia Arroyo i, tal i com ja va passar fa unes setmanes a l’Estadi Johan Cruyff en partit de Lliga (2-1), al Barça no li ha estat fàcil maniobrar amb fluïdesa, tot i que ha marxat als vestidors amb avantatge en el marcador gràcies al gol d’Aitana al minut 13. L’equip que dirigeix l’entrenadora espluguenca ha tornat a pressionar la sortida de la pilota de les blaugrana i ha muntat nombroses emboscades a les jugadores que tenien la pilota per impedir que el futbol culé exhibís lucidesa i creés espais per muntar l’atac.

En un onze amb canvis a les ales -Mariona i Salma han entrat en el lloc de Pina i Crnogorjevic-, i amb l’obligada baixa de Paredes, expulsada a la semifinal contra el Real Madrid, coberta per Torrejón, el Barça ha intentat fer més llarg el camp aprofitant la velocitat de l’aragonesa Salma Paralluelo per la dreta. A diferència de partits anteriors, Rolfo ha tingut poc protagonisme ofensiu per l’esquerra i l’eix Bronze-Aitana-Salma ha entrat molt més en joc.

Les guipuscoanes li han discutit la possessió al Barça, sobretot en la segona meitat de la primera part, però el potencial del subcampió d’Europa és enorme. Així, al minut 13, Walsh ha enviat la pilota a Geyse i la brasilera, a la dreta de l’àrea, ha sabut desfer-se de la seva marcadora i centrar cap a Aitana, que ha xutat creuat per batre Lete. Un cop dur per a les aspiracions de la Reial Societat, que poc després ha tingut una ocasió a les botes de Jensen, però Paños ha avortat el perill sense complicacions.

Amb Aitana i Patri movent l’esfèrica per tot el front d’atac, Eizagirre ha hagut de retrocedir per intentar donar sortida al joc de les blanc-i-blaves. Un Barça sense ocasions semblava que tenia el duel controlat, però aquesta Reial Societat ja va demostrar caràcter al Johan, on només va caure derrotada a darrera hora. Un xut desviat de Salma, un cop de cap de Torrejón que s’ha estavellat al lateral de la xarxa i una rematada de Geyse han estat les ocasions blaugrana en el tram final d’un primer temps que ho deixava tot obert de cara a la segona part.

Res millor que un gol per desballestar l’estratègia rival. Si Arroyo tenia solucions tàctiques per inquietar el Barça, en només dos minuts la pissarra ha quedat obsoleta. En un calc del primer gol, Geyse s’ha desfet de Tejada i ha assistit Aitana, que des de la frontal ha tornat a creuar l’esfèrica lluny de l’abast de Lete.

Gir de guió que hauria pogut reblar Mariona un minut més tard, però el seu xut a centrada de Salma ha topat amb el pal. Minuts d’atac insistent del Barça, amb una Reial Societat tocada en l’ànim, però Jensen ha reanimat l’equip aprofitant una badada de Paños. El xut de la noruega s’ha escapat per sobre el travesser però ha servit per deixar la targeta de visita de l’equip. Les guipuscoanes no estaven disposades a rendir-se.

La dona proposa però Déu disposa i les aspiracions de les jugadores de Natàlia Arroyo s’han tornat a posar a prova amb la lesió de Gaby, que ha hagut d’abandonar el camp. Sense la veneçolana, però amb Franssi al camp, la Reial Societat ha perseverat: el resultat li permetia tornar a entrar en el partit si era capaç de batre Paños. I la finlandesa n’ha tingut l’oportunitat penetrant a l’àrea entre Mapi i Rolfo, però el seu xut l’ha aturat la portera del Barça.

En el darrer tram de la final, el 3-0 ha estat més a prop de materialitzar-se que el 2-1. Giráldez ha fet entrar Pina, que no ha concretat una bona jugada perquè ha estat lenta, Patri ha xutat alt i Oshoala, que havia fallat estrepitosament uns minuts abans, ha posat la cirereta al resultat amb una bona rematada de cap al darrer minut del descompte. Primer títol de la temporada 22-23 per un Barça que, pendent de saber si queda fora de la Copa de la Reina per alineació indeguda de Geyse en el matx contra l’Osasuna (0-9), té ara per davant un tram final de curs apassionant amb la Lliga ben encarrilada i pendent del destí que li depari el sorteig de la Champions (10 de febrer).