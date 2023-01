El CE Berga va superar amb certa comoditat al Vic Riuprimer Refo (3-1) a casa, i es refà de la mala ratxa de dos partits perduts que arrossegava. Així, es col·loca a quatre punts del Joanenc, que va descansar, i conserva opcions d'assaltar les primeres places.

La primera meitat va ser dura i ni berguedans ni osonencs van aconseguir avançar-se en el marcador malgrat que ambdós equips van gaudir d'opcions prou clares per materialitzar el primer gol del partit. Els vigatans, setens a la classificació, van aguantar els atacs locals per anar al descans amb empat a zero.

Al segon temps, el Berga va prendre la iniciativa i, quan feia deu minuts que havia començat el segon temps, Marc Torres va avançar al conjunt de Christian Fernandez. El Vic va intentar buscar l'empat, però el conjunt local es defensava bé i els visitants no podien marcar.

En canvi, el Berga va aconseguir el segon gol, al minut 70, obra de Miguel López. Immediatament, els locals van aconseguir marcar de nou a un Vic atordit, obra d'Alex Borja.

Dos minuts després, l'àrbitre va assenyalar un penal pels osonencs que va convertir Alsina per retallar distàncies, però ja va ser massa tard i els tres punts es van quedar a Berga.