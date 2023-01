La fi justifica els mitjans, per escassos o precaris que aquests siguin, el dia que et visita un Getafe amb urgències i acabes el partit treient aigua de la barca. Deixant els mitjans per a les anàlisis post-matx, la fi són els tres punts en joc, i els que ha aconseguit avui amb gairebé vuitanta mil espectadors a les vetustes graderies del Camp Nou tenen el valor de mantenir el Barça líder del campionat. Després de la borratxera d’eufòria pel triomf a la Supercopa escombrant el Madrid, els de Xavi han tornat a la realitat de la lliga amb una victòria patida però merescuda.

En el context de la llarga i costosa reconstrucció de l’equip que va naufragar definitivament amb el 2-8 (fa 892 dies), el Barça està començant a assumir noves responsabilitats. Si l’any passat tenia el crèdit de la il·lusió aportada per la primera temporada complerta de Xavi -després de llançar la lliga de la pandèmia amb Setién i la següent extraviat en la pissarra de Koeman i el relleu per l'egarenc-, el grup que lideren Lewandowski i dos adolescents està mereixent una dosi de confiança gràcies als resultats. Tot i el disgust de la Champions, anar per davant del Madrid i liderar el campionat obliga el Barça a buscar la fiabilitat i una ensopegada contra el Getafe hauria estat imperdonable.

Amb Ansu novament de 9 (Lewandowski acabarà de complir el càstig dissabte contra el Girona), Xavi ha repetit la fórmula de situar Raphinha per la dreta i Dembelé per l’esquerre amb tendència a anar cap endins per deixar el carril a Balde. Sense De Jong, Busquets ha ocupat el mig centre el dia que ha estat homenatjat pels 700 partits com a blaugrana, i Pedri i Gavi s'han mogut per tot el front d’atac per generar espais i mobilitat. Sergi Roberto en el lateral ha estat l'altra novetat respecte anteriors cites.

El Getafe transita enguany per la part baixa i, necessitat de punts, ha tancat files amb dues línees defensives de 5 i 4 jugadors, deixant Unal en punta. Als blaugrana se’ls ha fet molt difícil maniobrar i trobar la manera de fer mal al rival. De fet, el primer ensurt se l'ha endut la culerada molt aviat, quan Mayoral ha marcat al final d’una jugada que havia nascut d’un fora de joc. La trigança de l'àrbitre en assenyalar la posició incorrecta ha exasperat els blaugrana.

Al davant, l’equip tenia poca pólvora. Un xut tou de Dembelé, un de Gavi desviat com a bagatge ofensiu. Però a la mitja hora de joc, Christensen ha recuperat en defensa, al primer toc ha enviat la pilota a Raphinha i el brasiler ha centrat amb encert per tal que Pedri, arribant per l’eix de l’atac, pogués empènyer la pilota al fons de la porteria de Soria. Alegria. Tot i que, uns minuts després, el canari s'ha posat les mans al cap quan s'ha adonat que havia servit una excel·lent passada a un rival, Borja Mayoral. Ter Stegen, de nou providencial, ha salvat l'equip.

Obligat per les circumstàncies, el Getafe ha fet un pas endavant a la segona part, que ha començat amb Xavi canviant mitja defensa: Christensen, amb molèsties, i Balde han deixat el seu lloc a Eric Garcia i Jordi Alba. Els de Quique Sánchez Flores han començat a pressionar unint l’esforç de Mayoral al d’Unal, i el Barça, minut a minut, s'ha anat endinsant en una teranyina d'imprecisions i incapacitat per fer circular la pilota amb un mínim d’eficàcia. Kessié ha entrat en el lloc de Raphinha i en el tram final ha disposat de la millor ocasió blaugrana. L'ivorià, però, ha reaccionat a una bona jugada de Dembelé xutant massa centrat. El segon gol hauria estat un bàlsam per un Barça que ni generava joc ni ocasions, i veia com un Getafe discret continuava viu. Latasa, ja en el descompte, s'ha anticipat a Busquets a la sortida d’una falta i ha rematat de cap, però el porter alemany del Barça ha avortat l’última oportunitat visitant.

El Barça va guanyar la Lliga per últim cop l’abril del 2019. Després, l’hecatombe esportiva i econòmica. El temps de les excuses, però, ja s’ha acabat.