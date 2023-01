El CB Esparreguera es va imposar per 72-70 a l'Olivar, un equip ple de jove talent i jugadors amb dinàmica d'equip ACB. Pels del Baix Llobregat, el partit era una petita final, ja que en cas de victòria, empatarien a triomfs amb els aragonesos.

El partit va començar amb iniciativa visitant, que els esparreguerins van poder controlar amb un bon moviment de pilota en atac i aturant l'encert des del 6,75 saragossà. Al segon quart, la duresa local es va mantenir i el joc ofensiu local va començar a carburar, sobretot mitjançant l'encert des del triple.

A la represa, els aragonesos van tornar a trepitjar l'accelerador i els esparreguerins van perdre el control del partit. Els visitants van aprofitar la mobilitat dels seus jugadors interiors per a castigar la defensa local, mentre que els en defensa, van plantejar una caixa amb un defensor enganxat a Dani Fontanals que va desconcertar l'Esparreguera. Les pèrdues de pilota penalitzaven els locals, que tot i tenir encert, no aconseguien encadenar bones accions per trencar el partit. Amb 2 punts d'avantatge local, els aragonesos, en l'última possessió, van poder fer arribar la pilota al seu millor jugador per llançar un triple, però el va errar.