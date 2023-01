La Salle va tancar la primera volta de la competició amb una derrota a casa, per 65-72, davant d'un IPSI que va aprofitar la seva superioritat física per mantenir-se al partit a la primera meitat. Els bagencs acaben aquesta jornada a la desena posició amb un balanç de 6 victòries i 7 derrotes en el seu retorn a la competició.

Els dos primers períodes de l'enfrontament es van caracteritzar per una superioritat en el joc i ritme dels locals, tot i no poder marxar en el marcador. I és que els visitants es valien de la seva capacitat física per a controlar el rebot, i castigar als manresans amb cistelles en segones i terceres oportunitats. Aquest intercanvi va afavorir que s'arribés al descans amb empat a 32.

A la represa, però, els de la capital del Bages no van poder mantenir el seu nivell d'encert. Una circumstància que no els va permetre acabar de tancar el partit en un tercer quart en què van ser superiors als visitants. Al darrer període, però, els barcelonins es van posar per davant, i tres triples consecutius visitants sense resposta local van condemnar a l'equip manresà.