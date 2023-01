«Vull aclarir el que vaig dir i que es va malinterpretar. Potser no vaig ser contundent i és important que m’expliqui en un tema escabrós en el qual vaig obviar la víctima». Xavi Hernández, tècnic del Barça, ha aprofitat l’inici de la conferència de premsa després de la victòria contra el Getafe per demanar disculpes després d’haver sortit en defensa de Dani Alves, exjugador blaugrana, que està en presó preventiva acusat de violació.

Xavi ha volgut ser contundent en la condemna de qualsevol agressió sexual, cosa que no va fer dissabte, amb un comentari sobre el futbolista que va provocar una reacció de protesta a les xarxes socials i altres canals de comunicació. «Tots hem de condemnar aquests actes, els hagi fet el Dani o qualsevol persona. No vaig ser afortunat i demano disculpes a les víctimes de violència de gènere i de violacions», ha indicat el tècnic del Barça.

«Em sorprèn i lamento que ho hagi fet el Dani però el meu suport és a la víctima. No vaig ser afortunat i demano disculpes. No he passat un dia gaire agradable perquè la meva veu és important i formo part del club més gran de la història. No vaig ser contundent en les meves paraules i em sap greu de debò». D’aquesta manera, el tècnic ha intentat tancar la polèmica abans de comentar els aspectes esportius del partit d’aquest diumenge al Camp Nou.