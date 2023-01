Ens estan prenent el pèl. Utilitzen el VAR quan els dona la gana, com volen, sense sentit. Després de l’escàndol del Carranza, Iglesias Villanueva va demanar perdó per abstenir-se en un fora de joc claríssim que va perjudicar el Cadis. Un oasi de sinceritat en l’opacitat en què viu el col·lectiu arbitral. Molt bé, per aplaudir. Però, ¿què passa amb el d’ahir al Camp Nou? Van passar de revisar la dura entrada de Dembélé, una planxa clara, nítida, evident. ¿Vermella? Això remugava el francès tement-se el pitjor, la seva mirada ho deia tot. Però, res. ¿Com pot ser?

El Barça no necessita favors. Ni el Barça, ni el Madrid, ni ningú. Que facin justícia. És el que es demana als àrbitres, res més. Ah, i una miqueta de coherència. No pot ser que en una jornada una mà sigui penal i una acció exactament igual passi desapercebuda en la següent. Que s’aclareixin d’una vegada perquè els errors s’acumulen, com la groga de Lamela al minut 44 del Sevilla-Cadis. Això marca un partit. ¿Sabeu el pitjor de tot? Que després surt Medina Cantalejo, el cap dels àrbitres, presumint d’un 97% d’encerts. ¿A qui volen enganyar?

Ara tenen un monitor al davant, totes les càmeres del món, la tecnologia més avançada (l’àrbitre de camp ja pinta poc i l’assistent encara menys) i poden revisar les accions 200 vegades i amb tots els angles possibles. Com que paren el futbol, com que el VAR interromp fins i tot les celebracions dels gols... que ho encertin. No es demanar tant, ¿no? El cas és que ja ha començat el debat de si el VAR sí o el VAR no. No ens equivoquem. Això no es tracta de les màquines, no.

El problema està en els humans amb un criteri que canvia segons com bufa l’aire. Les noves tecnologies estan per ajudar, no pas per perjudicar l’espectacle. S’està perdent l’emoció, el futbol de veritat, la intensitat. No podem caure en la trampa. La tecnologia ha d’intervenir en el fora de joc, en el penal claríssim i en una entrada que suposi un risc per al rival. Protegim l’espectacle. Els àrbitres no han de ser enemics del futbol. Han de ser-hi per ajudar, no pas per destruir.