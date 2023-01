L’Igualada va caure 71-67 al pavelló del CB Granollers en un partit on les errades visitants van ser definitòries. Els anoiencs van patir durant els primers compassos de partit i un mal final de segon quart els va castigar en excés. Tot i intentar remuntar el marcador, els igualadins no van tornar a controlar el partit. Tot i les males sensacions, els visitants van gaudir de dues opcions per a igualar el partit, però no les van convertir.