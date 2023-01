La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha desestimat les al·legacions presentades pel Futbol Club Barcelona per l’alineació indeguda de Geyse Ferreira en la golejada del club femení davant l’Osasuna per 0-9, de manera que el Barça no continuarà a la Copa de la Reina i serà el club navarrès el que aconsegueixi l’accés als quarts de final de la competició. Se li dona el partit per guanyat amb el resultat de 3-0.

Geyse Ferreira va ser alineada de sortida al partit per Jonatan Giráldez, malgrat haver sigut expulsada als quarts de final del torneig la temporada anterior quan era jugadora del Madrid CFF, en l’últim minut del duel que va enfrontar les jugadores madrilenyes contra l’Sporting de Huelva. En aquella ocasió el comitè de la competició va decidir sancionar-la amb un partit, ja que va veure la cartolina vermella per una doble groga.

Partit inicialment de tràmit

Giráldez, al partit contra l’Osasuna, va decidir donar descans a les titulars habituals. Fins a set jugadores amb més partits es van quedar a Barcelona i la futbolista brasilera va viatjar a Pamplona amb la resta de convocades per a l’ocasió. Segons ha afirmat el club, al Barça no li constava la sanció que pesava sobre la jugadora, raó per la qual el tècnic va decidir alinear Geyse a l’onze inicial. La mateixa jugadora va ser autora d’un dels nou gols que van anotar les blaugranes. Va anotar-lo en el minut 53.

Després de la decisió federativa, el Barça s’acomiada de la competició malgrat haver guanyat per zero gols a nou. Les blaugranes cauen eliminades de la Copa de la Reina i serà l’Osasuna el conjunt que passi a quarts de final. D’aquesta manera, el Barça femení s’acomiada d’una de les seves competicions favorites, que ha guanyat en nou ocasions, les tres últimes de manera consecutiva.

La impugnació

El denominat cas Geyse va esclatar quan l’Osasuna va decidir impugnar el partit i va al·legar l’alineació indeguda de la brasilera, just l’endemà d’haver rebut la golejada. El partit es va jugar en dimarts, 10 de gener. El Barça es va veure sorprès per la decisió de l’Osasuna, que ja va informar de la seva intenció de denunciar la seva alineació després del partit. La Fundació Osasuna Femení va emetre un comunicat amb aquest objectiu a les poques de la derrota.

El club va investigar per què aquesta sanció no va ser notificada ni apareixia a la web de la RFEF, però, sí, en canvi, al portal Fénix, una intranet que utilitzen els clubs i les àrbitres per agilitar els tràmits. Les indagacions, tanmateix, no han donat resultat i la federació ha desestimat els arguments del Barça. El mateix Giráldez ja va parlar del tema quan va ser preguntat a la conferència de premsa posterior a la golejada a Pamplona. «A la web de la RFEF, a l’apartat de sancions de la temporada passada de la Copa de la Reina, no constava cap tipus de sanció per aquesta competició, i a partir d’allà no tinc més informació al respecte».