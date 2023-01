Manresa viu l’última malifeta d’un grup d’animació controvertit del Mollerussa

El grup d’animació UrbaS’13 Mollerussa ja ha protagonitzat incidents violents en el passat. El darrer va ser el febrer del 2022, quan entre 10 i 15 membres de la penya van agredir el jugador de la UE Tàrrega Hichem.

El partit es va jugar i va finalitzar sense incidències. La presència de familiars i aficionats del CFJ Mollerussa va ser nombrosa. Oriol Hontangas, segon entrenador del FC Pirinaica, assenyala que «el tracte dels jugadors visitants va ser exquisit», tot i que el líder va perdre la seva condició d’invicte a Manresa. Un grup de seguidors de l’equip lleidatà, els membres d’UrbaS’13 Mollerussa, es van ubicar rere la porteria del gol sud del Municipal de Mion-Puigberenguer. El director esportiu del FC Pirinaica, Edu Ferrer, relata que «van arribar pels volts de les onze del matí, una hora abans de l’inici del partit. No teníem constància de l’existència d’un grup de seguidors de l’oponent problemàtic. El seu comportament va ser inicialment correcte. Cantaven i animaven el seu equip».

L’actitud i el to dels càntics va degenerar amb el marcador advers. Oriol Hontangas exposa que «van començar a incitar els seus jugadors a actuar de forma violenta i a insultar els nostres». Fins i tot, l’àrbitre va haver d’aturar el joc abans del servei de l’última perillosa falta favorable al CFJ Mollerussa per aturar l’allau d’ofenses i escopinades que rebia el porter local, Marc Armengol.

Una vegada acabada la confrontació i després de rebre la felicitació dels oponents els jugadors del FC Pirinaica, tal com és habitual, van adreçar-se al gol nord a celebrar la victòria amb els seus aficionats. Tot seguit, van accedir al seu vestidor.

Va ser aleshores quan alguns membres del grup d’animació UrbaS’13 Mollerussa van entrar al bar del Municipal de Mion-Puigberenguer. En accedir-hi, un soci del FC Pirinaica va fer un comentari a l’aficionat lleidatà que duia un megàfon.

Segons la versió recollida pel president del CFJ Mollerussa, Jaume Vallverdú, l’esmentada observació «va ser de to burleta». La reacció del mollerussenc va ser etzibar-li un cop de puny. Un altre seguidor local va rebre un cop a l’orella i una violenta empenta que el va fer caure a terra.

Eladi Gallego, entrenador del FC Pirinaica i una de les persones agredides, rememora que «ens van avisar dels aldarulls que es produïen mentre la plantilla celebrava el triomf a l’interior del vestidor. El meu fill de 12 anys era fora, sol. Per això, em vaig dirigir a la terrassa exterior del bar per comprovar que no corria cap perill la seva integritat física». Afortunadament, no era així, doncs el vailet era sobre la gespa, jugant a futbol amb d’altres nens.

Els directius, tècnics i alguns jugadors del FC Pirinaica es van interposar entre els aficionats locals i els membres d’UrbaS’13 Mollerussa, els van encerclar i els van conduir fora de la instal·lació. Durant aquest procés, Eladi Gallego va rebre un cop de puny al nas i un jugador vermell i el seu pare també van ser agredits, entre d’altres persones. Després, mentre els membres del grup radical començaven a baixar la pujada que guia al camp, els responsables del club manresà van impedir que ningú gosés perseguir-los. Aleshores, va arribar el primer vehicle policial sense logotips. La majoria dels membres d’UrbaS’13 Mollerussa va aconseguir fugir cames ajudeu-me, però la Policia Local de Manresa va poder aturar-ne i identificar-ne cinc. Eladi Gallego afirma que «mai havia viscut una situació tan greu».

El club del Pla d’Urgell lamenta els fets però fa retrets al FC Pirinaica

El president del Club de Futbol Joventut Mollerussa, Jaume Vallverdú, va «lamentar i condemnar» les agressions que es van produir, diumenge, al municipal de Mion-Puigberenguer i es va comprometre a aplicar a tots aquells socis i aficionats del club del Pla d’Urgell que es demostri que van actuar de forma violenta «el protocol de conducta que vam desenvolupar amb l’assessorament dels Mossos d’Esquadra, l’Ajuntament i representants de la nostra afició i que tenim penjat al lloc web. Aquest document preveu sancions de diferents graus i tipologies. Les més greus comporten la pèrdua de la condició d’associat i la impossibilitat d’accedir al nostre estadi. És l’únic instrument del qual podem dotar-nos els clubs per combatre les actituds violentes».

Jaume Vallverdú no es va desplaçar a Manresa. La representació institucional del l’entitat la van assumir els vicepresidents Agustí Pons i Torcuato García. Malauradament, «van marxar de l’estadi just després de la finalització del partit i no van veure els fets». Vallverdú va exposar que ahir va parlar, per telèfon, amb el director esportiu del FC Pirinaica, Edu Ferrer, i amb un representant del grup d’animació UrbaS’13 Mollerussa. Edu Ferrer va qualificar de «decebedora» la conversa amb Jaume Vallverdú.

El màxim dirigent del club del Pla d’Urgell va retreure al FC Pirinaica «no tenir cap sistema de control a l’entrada de l’estadi per no deixar-hi entrar begudes alcohòliques, pirotècnia ni d’altres objectes susceptibles de ser llançats contra els futbolistes. El CFJ Mollerussa va contractar una empresa de seguretat després del partit de la Copa del Rei contra el Getafe CF del curs passat per controlar l’accés al nostre camp». Jaume Vallverdú va afirmar haver recollit testimonis que «es venien begudes alcohòliques enllaunades al bar del camp de la Pirinaica». «Els incidents són injustificables, però tots hauríem de fer el màxim per evitar-los», va concloure.