L'arribada d'Òscar Quintana a la banqueta del Carplus Fuenlabrada podria ser qüestió d'hores. En cas que finalment l'exentrenador del Bàsquet Manresa arribi a Fuenlabrada no serà la primera vegada que el tècnic d'origen càntabre agafa un equip per treure'l del pou a la Lliga Endesa. Per exemple, la temporada passada amb el Morabanc Andorra, que ocupava l'última posició, tot i que no va poder impedir el descens de l'equip andorrà, i l'any 2005 va dirigir el Ricoh Manresa, que tampoc va poder evitar el descens.

A Fuenlabrada tornaria a tenir un repte complicat, agafar les regnes d'un equip que ha perdut els darrers 9 partits de la Lliga Endesa. Segons el tècnic, el que l'equip necessita per aconseguir el repte de la salvació és un base, un pivot i un jugador amb punts i tirador. Manresa, Fuenlabrada i Betis es troben tots tres al cap d'avall de la classificació amb només 3 victòries.