El Cadí La Seu continua alimentant el seu somni europeu després de vèncer per 72 a 54 el Flammes Carolo. Les de Jordi Acero afrontaran el partit de tornada dels vuitens de final de l'Eurocopa amb una renda de 18 punts. El gran partit de Laia Raventós amb 21 punts i 22 de valoració ha estat clau per liderar un parcial de 27 a 8 al tercer quart totalment decisiu contra unes rivals que han perdut els nervis al veure's per darrere a l'electrònic.

El Cadí La Seu ha afrontat el partit d'anada dels vuitens de final de l'Eurocopa sense dues de les seves màximes anotadores: Laura Peña i Jewel Tunstull. El Flammes Carolo arribava amb tots els seus jugadors disponibles i amb tot el talent a disposició. L'inici del partit no ha estat brillant a nivell ofensiu. Els errors no forçats s'han imposat i els primers dos punts del partit no han arribat fins al cap de dos minuts de joc amb Brianna Fraser. El primer parcial ha estat de 0 a 6 i els de Jordi Acero han necessitat cinc minuts de partit per anotar dos punts d'Elise Ramette. Les catalanes han aconseguit empatar, però un triple de Sara Chevaugeon ha trencay la ratxa de les locals. El primer quart ha finalitzat amb un ajustat 12 a 14 i la zona 2-3 de Jordi Acero ha fet efecte.

Les de Romuald Yernaux han imposat el seu talent ofensiu en el segon quart amb els punts de Brianna Fraser (10 punts, 3 rebots i 11 de valoració en els dos primers quarts). I per par de les locals, el 2 de 14 en triples de les locals estava passant factura. A la represa, però les de Jordi Acero han tret a passejar el seu ADN particular: lluita i coratge. Amb un parcial de 27 a 8 han provocat que Flammes Carolo es col·lapsés. Les de l'Alt Urgell han començat a anotar de 3 amb una encertada Júlia Soler i també el lideratge ofensiu de Watts. El primer parcial ha estat de 23 a 6 per situar el 47 a 37. I quatre punts consecutius de Laia Raventós han tancat el tercer quart amb el 51 a 39.

L'equip francès, que ha perdut força els nervis, no ha pogut maquillar el marcador ni tampoc baixar de la renda de deu punts.

La millor del partit ha estat ser Laia Raventós, però ben secundada per Stephanie Watts amb 17 punts i 15 de valoració i un gran partit de Júlia Soler amb 13 punts i 6 rebots per a 17 de valoració.