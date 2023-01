El FC Barcelona s'ha imposat aquest dimecres per 1-0 a la Reial Societat als quarts de final de la Copa del Rei amb un gol d'Ousmane Dembélé al minut 52 davant un conjunt donostiarra amb un jugador menys des del minut 40 per l'expulsió de Brais Méndesa per una entrada a Sergio Busquets.

Dembélé ha estat l'autor de l'1-0 amb un potent xut lleugerament escairat cap a l'esquerra que Álex Remiro ha tocat, però no ha estat capaç de refusar. Al 67, Pablo Páez 'Gavi' hagués pogut ampliar la distància, tot i que la seva rematada al primer toc s'ha trobat amb el travesser.