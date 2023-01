Combats de boxa i kick boxing organitzats pel CE Popular de Manresa

Nou mesos després de constituir-se i amb el bagatge de nombroses activitats esportives desenvolupades en col·lectivitat i de forma autogestionada, el Club Esportiu Popular de Manresa organitza, amb la col·laboració de l’assemblea d’Arran a la capital del Bages, el seu primer gran esdeveniment: la primera edició de la Vetllada Popular Manresana.

El conjunt d’activitats que conformaran la vetllada es faran el proper dissabte, 4 de febrer, a partir de les 18 hores, a les dependències de l’Anònima. L’eix vertebral de la jornada seran els combats de boxa, muay thai o boxa tailandensa i kick boxing. El muay thai o l’art de totes les parts és un esport de combat en el qual es poden fer servir les mans, els peus, els colzes i els genolls per colpejar l’oponent. Les activitats esportives es complementaran amb les culturals: l’actuació de la colla de bastoners Manrússia Van del Pal i una mostra de commercial dance, l’estil de ball que s’inspira en els coreografies ideades per als cantants de pop, a més del concert de rap de Petit Kaos.

Jana Farrés, membre del grup motor del Club Esportiu Popular de Manresa va assenyalar que «la vetllada s’emmiralla en les activitats que ja han organitzat d’altres espais com el Gimnàs Popular Rukeli de Sabadell» i va explicitar que «després de fer trobades per jugar a futbol sala, bàsquet i voleibol a l’aire lliure durant tot l’estiu per reivindicar l’esport popular i d’organitzar un taller d’autodefensa a l’Ateneu Popular La Sèquia, conjuntament amb el col·lectiu Acció Lila, hem triat aquestes arts marcials per a la vetllada».

El Club Esportiu Popular de Manresa es va constituir l’abril passat. D’aleshores ençà, ha organitzat torneigs autogestionats de futbol sala, bàsquet i voleibol en diverses pistes de la ciutat. La seva acció més notòria va ser l’ocupació temporal del terreny on s’ubicava l’antiga Pista Castell (12 de juny) i la presentació d’una proposta al ple municipal per habilitar una pista poliesportiva i una de voleibol obertes a tota la ciutadania a l’esmentat solar (16 de juny).