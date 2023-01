La competició als grups 1r i 2n de la Quarta Catalana va completar la primera volta aquest darrer cap de setmana. Just a l’equador de la lliga, el Club d’Esports Avinyó i la UE la Balconada lideren el grup 1r i el 2n de la categoria, respectivament.

Els avinyonencs, després de protagonitzar una primera volta quasi impecable (12 victòries i 1 derrota), tenen set punts d’avantatge sobre el segon classificat, el sorprenent CF Sant Sant Salvador de Cercs (36 punts per 29). Per la seva banda, la UE la Balconada va tenir la possibilitat de guanyar el segon, el FC Sant Vicenç 2018, diumenge, a Manresa. El triomf comportava obrir un marge de vuit i nou punts amb els seus dos oponents en la lluita per assolir el títol de lliga i l’ascens, els santvicentins i el CF Pare Ignasi Puig. Els manresans la van malbaratar (1 a 2).

Emoció fins a les últimes jornades

«La segona volta de la lliga serà molt emocionant i el campió no es decidirà fins les darreres jornades», vaticina Carlos Ballesteros, l’entrenador de la UE la Balconada. Aquest és el primer exercici de la segona etapa de l’emblemàtic exjugador de l’entitat (18 temporades) com a màxim responsable tècnic del conjunt manresà. Carlos Ballesteros va acceptar el desafiament de competir per pujar a Tercera Catalana «per la transcendència que tindria per al club i per al barri». «Vam reforçar la plantilla amb futbolistes com Cristian Martín, amb una àmplia experiència a Segona Catalana», prossegueix. Després de segellar sis victòries consecutives en el tram inicial de la competició, la UE la Balconada va afermar-se en el lideratge.

Per la seva part, el tècnic del FC Sant Vicenç 2018 per tercera temporada seguida, Germán Comas, va encarar la competició «amb l’objectiu de cohesionar» una plantilla «renovada per la retirada de nombrosos jugadors. Els futbolistes que els han rellevat tenen qualitat, però son molt joves. El meu plantejament era bastir un projecte per lluitar per l’ascens el proper curs esportiu o el següent». «El compromís i la capacitat d’aprenentatge» dels membres de la plantilla van fer que Germán Comas s’adonés, «després de golejar al feu del CE Súria B», que «estàvem preparats per competir pel títol». L’entrenador dels blaugrana atribueix la victòria de diumenge «a la intensitat i concentració amb les quals els jugadors van afrontar el partit». Tant Carlos Ballesteros com Germán Comas assenyalen que el CF Pare Ignasi Puig, tercer, amb 28 punts, és a dir, a dos dels santvicentins i a cinc dels manresans, serà el tercer en discòrdia, doncs «com a conseqüència de la instal·lació de la gespa artificial de segona mà al seu camp, només han jugat dos partits com a locals».

Un coixí verd-i-blanc de set punts

El tarannà competitiu, el caràcter guanyador, el compromís del tots els futbolistes i la capacitat de definició dels davanters són els fonaments de la magnífica trajectòria del CE Avinyó al grup 1r. Els bagencs van ser el màxim oponent del CF Calders per certificar el títol i l’ascens la temporada passada i, aquest exercici, «amb la mateixa plantilla i una única incorporació, el mitja punta Èric Márquez», tal com detalla Jordi Casas, l’entrenador dels verd-i-blancs, el CE Avinyó ha signat una primera volta quasi impol·luta (12 victòries en 13 partits jugats), amb el colofó del triomf al feu del seu principal oponent, el recuperat primer equip del CF Sant Salvador de Cercs (0 a 1).

Tot i l’avantatge de set punts sobre el segon classificat, Jordi Casas es mostra prudent i considera que «els tres propers partits, contra el CF Callús B, el CF Casserres i el FC Montmajor, seran cabdals i determinaran el nostre rol en el tram final de la competició». Per últim, Jordi Casas reflexiona que «haurem de ratificar que sabem adaptar-nos a les característiques de cadascun dels oponents i a l’exigència de cada partit» per mantenir la primera posició.

Èric Hinojosa integra el tàndem tècnic que guia el CF Sant Salvador de Cercs conjuntament amb Joel García. Després d’uns exercicis sense poder configurar el primer equip, l’estiu passat «els membres d’una generació de futbolistes de Cercs que militaven en d’altres formacions de la comarca van decidir aplegar-se i recuperar la nau capitana del club», exposa. Lògicament, la prioritat dels tècnics i jugadors del CF Sant Salvador de Cercs és «consolidar el projecte i garantir la continuïtat del primer equip fins que es pugui fer el pertinent relleu generacional». Tot i això, els berguedans van protagonitzar un inici de lliga immillorable i van guanyar els deu primers partits. «Les derrotes que hem encaixat darrerament són conseqüència de les nostres errades». «Sens dubte, a hores d’ara, el CE Avinyó és el favorit per aconseguir el títol, però el CF Sant Salvador de Cercs estarà amatent a les seves errades. El suport de la nostra afició és espectacular. No defallirem», conclou Èric Hinojosa.