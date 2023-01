El CE Manresa assoleix la xifra de 676 socis i aprova un pressupost de 510.000 euros

El salt qualitatiu que ha experimentat la gestió del Centre d’Esports Manresa des que va assumir les regnes de l’entitat la junta directiva encapçalada per Ruth Guerrero es va evidenciar en xifres durant l’assemblea general ordinària del club blanc-i-vermell. Els socis de la nau capitana del futbol manresà van aprovar un pressupost per a aquest exercici de 510.000 euros, una xifra superior en un 40,15% al vigent la temporada passada.

Aquest increment exponencial no només és possible per l’augment de la subvenció que es rep de la RFEF per l’ascens del primer equip a la quarta categoria estatal (de 40.000 euros a 116.000). Els ingressos en concepte de publicitat i patrocinis es preveu que es quadrupliquin (de 21.823 euros a 80.000). D’altra banda, el CE Manresa ha assolit la històrica xifra de 676 associats.

L’assemblea es va iniciar amb una breu exposició de les consecucions més remarcables de l’actual junta a càrrec del directiu responsable de l’àrea de comunicació, Francesc Soria: "la quantitat de 676 socis és un rècord absolut en l’era moderna de l’entitat", va emfasitzar, abans de detallar que "en menys de tres exercicis, hem passat d’una mitjana d’assistència als partits del primer equip de 150 espectadors a 500; de tenir 45 socis a assolir la xifra de 676; de comptar amb el suport de cap patrocinador a disposar d’una cinquantena d’empreses implicades en el projecte del club i de 8.000 seguidors a les xarxes socials a més de 18.000". Tot seguit, la presidenta Ruth Guerrero va presentar el balanç econòmic de la temporada 2021-22. El curs esportiu es va tancar amb un superàvit de 2.490,20 euros. No endebades, els ingressos (363.906,85 euros) van ser lleugerament superiors a les despeses (361.416,65 euros).

La trentena d’associats que van assistir a l’assemblea van aprovar el balanç comptable de l’anterior exercici i un pressupost de 510.000 euros per al present. A més dels 80.000 euros que es preveu ingressar en concepte de publicitat i patrocinis i dels 116.000 de la subvenció federativa, d’altres partides d’ingressos remarcables són els 16.500 euros que es deriven de les quotes dels associats, els 35.000 corresponents a les subvencions facilitades per l’Ajuntament i els 19.000 que ha reportat la participació a la Copa del Rei.

L’assemblea va donar el vistiplau a la incorporació formal a la junta dels directius Lluís Basiana, Francesc Ribalta i José Vázquez i va formalitzat el comiat de David Luis i Manel Villaplana. Per últim, es va aprovar la substitució del paràgraf dels estatuts que determinava que "l’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre" pel següent: "l’exercici econòmic coincideix amb la temporada esportiva i s’inicia l’1 de juliol i es tanca el 30 de juny".

La necessitat d’aprofitar l’estada del primer equip a la Segona Divisió RFEF per propiciar un salt qualitatiu en el futbol base de l’entitat va monopolitzar el debat en el torn de precs i preguntes. Ruth Guerrero va revelar que l’actual equip de govern municipal no es planteja tancar el camp de sorra annex a l’estadi del Congost i dotar-lo de gespa artificial "doncs considera que ha de ser un espai obert a tota la ciutadania" ni estudiar la construcció d’una catifa sintètica complementària en un altre espai de la zona esportiva. Francesc Soria va instar "els grups municipals que es presentaran a les properes eleccions, a detallar com volen donar suport al millor moment de l’era moderna del CE Manresa".